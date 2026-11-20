Levée record, prix relevé, action à 97,17 dollars jeudi soir : le JDN passe l'entrée de l'éditeur de Claude au Nasdaq au crible de sept critères.

C'est fait. Anthropic, mastodonte de l'intelligence artificielle né il y a seulement cinq ans, a fait hier, jeudi 19 novembre, son entrée en bourse sur la place de New York. Longtemps dans l'ombre de l'écrasant OpenAI (ChatGPT), qui a perdu de sa superbe, le créateur de l'IA Claude a clôturé sa première séance à 97,17 dollars. C'est 17,1% de plus que les 83 dollars fixés la veille pour les investisseurs servis par les banques chargées de l'opération.

A ce cours, la capitalisation boursière d'Anthropic atteint environ 1 285 milliards de dollars, au 12e rang des entreprises les plus chères du monde, derrière des géants installés tels qu'Apple ou Amazon. En comptant aussi les actions promises aux salariés et aux porteurs d'obligations convertibles, l'éditeur de Claude vaut 1 762 milliards de dollars.

Ces quelques chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne disent pas tout de la copie rendue par Anthropic. Le JDN vous propose de pousser l'examen : taille de la levée, appétit des investisseurs, dynamisme du premier jour, argent laissé sur la table, place parmi les géants... Notre bulletin note cette première journée matière par matière, en la comparant aux introductions qui ont marqué l'histoire, de Facebook à SpaceX.

L'histoire des introductions tech, justement, parlons-en. Pour la suite de l'aventure boursière d'Anthropic, elle envoie un signal partagé : en moyenne, ceux qui achètent après le premier jour font moins bien que le marché dans les premières années... sauf quand les fondateurs gardent le contrôle, comme chez Anthropic. A lire, notre article : Ce que 45 ans d'introductions tech nous enseignent pour la suite.

Méthodologie : cours du Nasdaq, recoupés avec Yahoo Finance. Capitalisation estimée sur environ 13,2 milliards d'actions en circulation après l'introduction (prospectus d'Anthropic). Valorisation complète calculée sur les 18,14 milliards d'actions du prospectus définitif, toutes actions comprises. Record : montant levé hors option de surallocation, selon le classement de Renaissance Capital ; option comprise, SpaceX avait levé 86,3 milliards de dollars en juin. Moyennes historiques : Jay Ritter, université de Floride. Classement mondial : companiesmarketcap.com. Calculé et mis en forme par... l'IA Claude. C'est méta, aurait-on dit à une époque, sauf que c'est Anthropic (humour de geek).

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