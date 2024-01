CES 2024 : Withings présente BeamO, cheval de Troie de son dossier médical partagé

Pour cette 57e édition du CES à Las Vegas, le fabricant français de produits connectés médicaux met en avant un multiscope permettant de réaliser un check-up santé chez soi.

BeamO, voilà le nom du nouveau produit de télémédecine que Withings met sous le feu des projecteurs lors de la 57e édition du CES à Las Vegas, qui se tient du 9 au 12 janvier. Ce nouvel appareil qui ressemble à une petite télécommande permet de mesurer en une minute sa température corporelle, suivre son rythme cardiaque ainsi que sa santé pulmonaire. Son objectif : améliorer les soins à domicile. Le CES est l'occasion pour le fabricant français de produits connectés médicaux de vérifier l'accueil des professionnels et du grand public envers ce produit, avant une commercialisation sur le marché en juin prochain, au prix de 249,95 euros.

L'idée de ce dispositif est née pendant la crise du covid-19. Il est adapté au suivi des symptômes de cette nouvelle pathologie, la fièvre et la toux principalement. Withings cible les familles pour faciliter leurs soins à domicile. BeamO peut détecter des problèmes cardiovasculaires, y compris la fibrillation auriculaire, qui est l'une des formes d'arythmies les plus répandues et s'adresse donc aussi aux personnes atteintes de maladies chroniques. Fruit de deux ans de développement, le BeamO a représenté un challenge pour les équipes de Withings dans le placement des différents capteurs.

L'utilisateur peut régler la mesure à prendre sur l'écran. © Withings

Le multiscope BeamO se compose en effet de quatre capteurs : le premier est un thermomètre. L'utilisateur n'a qu'à pointer le haut du multiscope vers sa tempe pour avoir sa température sans contact. "Le faisceau infrarouge est une version améliorée du capteur que nous avions dans le thermomètre Thermo. Il est plus stable et donc moins sensible aux mouvements, ce qui rend la mesure plus efficace", indique Livia Robic, product manager de BeamO chez Withings. La base du multiscope sert quant à elle à l'étude du cœur et des poumons avec un stéthoscope, qui capture les ondes acoustiques de la poitrine ou du dos grâce à un disque piézoélectrique. Doté d'un adaptateur USB-C vers jack, les résultats pourront être entendus via des écouteurs et transférés, stockés et partagés dans l'application. Lors des téléconsultations, le streaming audio permettra aux médecins de guider le placement des appareils et de se concentrer sur des zones d'intérêt spécifiques.

En tenant le dispositif à l'horizontal des deux mains, l'utilisateur place ses doigts sur les capteurs d'électrocardiogramme à une dérivation et d'oxymètre pour mesurer simultanément la fréquence cardiaque et l'oxygénation du sang (SpO2, qui donne une information sur la santé respiratoire). Les capteurs envoient des ondes lumineuses pour interpréter les schémas de circulation sanguine. A partir de l'écran central LED, l'utilisateur choisit la mesure à prendre et dispose de tutoriels, avant que le résultat ne s'affiche. "Il a été pensé pour éviter trop de mouvements de la main et pour convenir aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers", précise Livia Robic.

Un carnet de santé numérique enrichi par BeamO

Au-delà du dispositif en lui-même, Withings compte développer l'usage de dossier médical numérique interactif et sécurisé. Connecté en Wifi et en Bluetooth, le BeamO se synchronisera automatiquement avec l'application Withings et permettra de créer un carnet de santé jour après jour. A charge des utilisateurs de remplir leurs symptômes. "Les médecins avec lesquels nous travaillons en codéveloppement nous ont affirmé qu'il leur est important de connaître les symptômes pour mieux interpréter les mesures. L'application donnera la possibilité de créer un lien pour une téléconsultation en live avec son médecin ou un PDF pour partager les données", indique Livia Robic. Dans l'application, les utilisateurs pourront consulter l'historique complet de leurs relevés de santé et des conseils pratiques.

"L'historique familial de santé pourra également être renseigné"

En outre, l'application Withings permettra pour la première fois aux utilisateurs de rentrer les informations liées à leur médication, de définir des alertes et des rappels à administrer aux moments appropriés, et d'enregistrer l'utilisation et les effets secondaires qui pourront ensuite être partagés avec les médecins pour gérer la posologie et l'efficacité de leur traitement. "L'historique familial de santé pourra également être renseigné pour détenir un carnet de santé centralisé, embarqué dans l'application", ajoute Livia Robic.

Avec ce dispositif, Withings entend améliorer la qualité des téléconsultations. "Avant, la température corporelle était la seule analyse de santé régulièrement effectuée à domicile. BeamO va bouleverser la mesure des principaux paramètres vitaux effectués lors des visites médicales et les rendra possible à domicile", déclare dans un communiqué Eric Carreel, fondateur et président de Withings. Depuis la création de sa première balance connectée en 2009, Withings entend s'inscrire dans le futur de la santé. De prochains usages sont déjà en réflexion pour BeamO : le suivi post-opératoire et l'intégration d'un mode cellulaire pour garantir une utilisation dans toutes conditions.