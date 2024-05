Tado se renforce dans le chauffage intelligent avec Matter

La marque de thermostats connectés allemande présente ce mercredi 15 mai une nouvelle gamme de cinq produits, nommée X et dédiée à la gestion du chauffage.

La période de chauffe touche à sa fin, mais pas question pour Tado de délaisser le chauffage. La marque de thermostats connectés allemande détaille ce mercredi 15 mai la sortie de cinq nouveaux produits destinés à rendre le chauffage intelligent plus accessible aux ménages afin d'économiser de l'énergie. Ces cinq produits font parties de la nouvelle gamme X de Tado. "Nous avons choisi ce nom pour faire référence à une génération différente de produits", explique Kai Stevens, product manager chez Tado, en mettant bien en garde contre la non compatibilité entre la gamme X et la dernière gamme V3+.

Cinq produits composent cette gamme X de nouvelle génération. © Tado

Cette gamme X se compose d'un thermostat intelligent à 199,99 euros, d'une tête thermostatique intelligente à 99,99 euros ou à 159,99 euros dans le kit de démarrage, d'une sonde de température sans fil à 99,99 euros, d'un optimiseur de pompe à chaleur à 249,99 euros et d'un bridge routeur Thread. Ces produits sont disponibles en France, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Suède et au Danemark.

La particularité de la gamme X : elle fonctionne avec le réseau maillé Thread. Ce qui permet aux produits de bénéficier d'une portée plus grande, chaque objet servant de passerelles à un autre, mais surtout d'être compatibles avec le nouveau protocole smart home Matter et les assistants vocaux d'Apple, de Google et d'Amazon. "Je suis fier d'annoncer que Tado X est l'un des premiers thermostats à être entièrement certifié Matter", se réjouit Christian Deilmann, directeur général et cofondateur de Tado. L'adoption de la norme de connectivité unifiée Matter favorise l'intégration avec d'autres appareils smart home sur le marché, plus de 240 entreprises s'étant engagées dans son développement. Tado° met également en avant la simplicité d'utilisation avec ce protocole, qui garantit l'évolutivité des solutions. "Si les clients ont déjà un réseau maillé actif Thread avec des éclairages ou des prises intelligents, ils n'auront pas besoin d'acheter le routeur", souligne Christian Deilmann.

L'optimiseur de pompe à chaleur vise à intégrer les énergies renouvelables dans la chauffe et peut être utilisé avec le service de transfert de charge Balance de Tado et les tarifs d'énergie en fonction de l'heure de consommation pour déplacer les heures de fonctionnement de la pompe à chaleur vers des périodes où les prix de l'électricité sont plus bas. Tado avait lancé un mode qui adapte la chauffe selon le prix de l'énergie lors du salon IFA 2022. " Nous avons remarqué que les clients ont du mal à utiliser leurs pompes à chaleur, ce produit est là pour offrir une solution simple qui rende la pompe à chaleur utile aux utilisateurs", indique Sophie Lejeune, product manager au sein de l'entreprise.

Fondée à Munich en 2011, Tado a acquis en 2022 aWATTar, une entreprise autrichienne experte dans le domaine des tarifs énergétiques dynamiques, afin d'offrir un ensemble de solutions de gestion de l'énergie domestique qui remodèle la façon dont l'énergie est consommée. Le lancement de cette gamme X encourage les ménages à prévoir le renouvellement de leurs installations dans le cadre du Plan thermostats du gouvernement, dont l'arrêté a été publié le 29 novembre 2023 au Journal officiel, financé par le mécanisme des Certificats d'économie d'énergie (CEE).