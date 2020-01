WeLink lève 1,5 million d'euros pour recruter et confirmer à l'étranger

L'éditeur français de plateformes de mise en relations entre particuliers et professions libérales et indépendants compte étoffer son équipe commerciale et lancer de nouveaux métiers.

WeLink, l'éditeur parisien spécialisé dans la mise en relation entre particuliers et professions libérales et indépendants, annonce une levée de 1,5 million d'euros, réalisée en septembre dernier. Une augmentation de capital opérée par Takara Capital et divers business angels qui ont apporté leur contribution financière tout au long de l'année écoulée.

"WeLink est en quelque sorte le Doctolib des professions libérales et des indépendants. Pour l'heure, nous permettons aux experts-comptables et aux artisans du bâtiment de gagner une présence valorisante sur le web à travers une fiche de présentation de leur activité. Et nous leur assurons un chiffre d'affaires additionnel", explique Charles Passereau, CEO de WeLink associé à Kevin Goncalves. Après lavoir créé des plateformes similaires comme monavocat.fr et moncourtier.fr, les fondateurs décident, en 2018, d'industrialiser le modèle.

Le binôme a pensé WeLink sur la base d'un constat. "Pour toutes les professions libérales, la communication sur le web est primordiale, mais seules deux solutions étaient jusqu'alors envisagées. D'une part les Pages Jaunes, en perte de vitesse, et qui apportent une valorisation moyenne aux côtés d'autres professions de secteurs différents, retrace Charles Passereau. D'autre part, les plateformes de comparaison qui connaissent un fonctionnement problématique en raison de la forte concurrence et du taux de transformation inférieur à 5% sur chaque formulaire envoyé par l'internaute". Le modèle économique de WeLink facilite quant à lui la mise en relation direct et offre un taux de transformation 10 fois supérieur à celui du marché, affirme son dirigeant. Affichant une croissance soutenue, l'éditeur de plateformes a multiplié son chiffre d'affaires par quatre entre 2018 et 2019. "Nous transformons entre 30 et 50% des contacts", précise Charles Passereau, qui a financé 500 000 euros en propre, à la création de WeLink.

Recrutements massifs

Prise de rendez-vous, consultation en ligne, référencement global, lead management, cette nouvelle levée de fonds vise plusieurs enjeux pour accompagner la transformation digitale des professions libérales. L'éditeur, qui espère atteindre les 80 000 abonnés en 2023 contre 10 000 aujourd'hui, mise sur des recrutements massifs en 2020. Une dynamique en cours depuis la création de WeLink : entre 2018 et 2019, l'entreprise est passée de 10 à 100 personnes et devrait compter plus de 200 salariés fin 2021. "Cette levée de fonds nous permettra de structurer notre équipe tech, doubler le pôle de développeurs qui passera ainsi de 4 à 10, de même que le pôle marketing qui verra ses effectifs grimper de 3 à 10. Par ailleurs, nous souhaitons également renforcer fortement l'équipe commerciale", détaille le CEO de WeLink.

Au-delà des ressources humaines, les efforts resteront portés sur le déploiement à l'international. WeLink s'est exporté dans 8 pays en 2019. "Cette année, nous voulons consolider ces marchés européens et lancer partout de nouveaux métiers en plus de nos deux verticales existantes que sont Le Guide des experts-comptables et Le Guide du bâtiment. Le but serait d'élargir notre offre à six nouvelles verticales en trois ans, soit deux nouveaux métiers par an, complète Charles Passereau. Pour l'heure, la liste n'est pas encore définie, mais nous recherchons des marchés où les besoins de visibilité sont réels."