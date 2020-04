Entreprises, commerces, transports : les détails du déconfinement

Edouard Philippe a présenté le plan de déconfinement de son gouvernement. Les entreprises continueront à télétravailler, les commerces pourront rouvrir de manière encadrée, et les transports resteront très perturbés.

Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté ce 28 avril devant l'Assemblée Nationale le plan de déconfinement du gouvernement à partir du 11 mai. Un déconfinement qui ne se fera pas de manière uniforme : certaines mesures pourront être accélérées ou retardées en fonction du niveau de circulation du virus par département. La liste des départements considérés comme sûrs ou à risques sera communiquée le 7 mai.

Entreprises

Du côté des entreprises, le télétravail est maintenu partout où cela est possible pour trois semaines, afin de limiter le recours aux transports publics et les contacts. Pour les entreprises qui ne le peuvent pas, la pratique des horaires décalés est encouragée. Le port du masque sera obligatoire lorsque les gestes barrières ne pourront être respectés.

Commerces

Les commerces pourront rouvrir, à l'exception des cafés-restaurants (une décision sur leur éventuelle réouverture sera prise fin mai). Les marchés seront autorisés, sauf si un maire ou préfet s'y oppose. Les commerces devront respecter un cahier des charges qui limitera le nombre de personnes présentes et les forcera à organiser le parcours en magasin pour s'assurer que le mètre de distance obligatoire est en permanence respecté. Le port de masques est recommandé pour le personnel et les clients lorsque le respect de la distanciation sociale est impossible. Les commerçants pourront aussi interdire aux clients sans masques d'entrer dans leur magasin.

Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² resteront fermés si les préfets le souhaitent. Tout comme ceux "dont la zone de chalandise dépasse le bassin de vie dans lequel ils se trouvent" et qui sont susceptible de générer d'importants déplacements de population", a précisé Edouard Philippe. Par ailleurs, tous les événements et manifestations de plus de 5 000 personnes demeureront interdits jusqu'en septembre.

Transports

Dans les transports en commun, l'objectif de l'Etat est de faire remonter au maximum la disponibilité des réseaux (objectif de 70% pour la RATP), tout en limitant la demande. Ce qui doit permettre aux opérateurs de transport d'assurer le respect des distances, "même dans le métro", a souligné Edouard Philippe. Seul un siège sur deux pourra être occupé dans tout type de transport en commun et les distances à respecter devront être marquées au sol sur les quais. Ce qui en pratique limitera fortement la capacité des réseaux, a reconnu Edouard Philippe.

En revanche, l'offre de transports régionaux et départementaux continuera de baisser, afin de décourager les déplacements entre territoires. Enfin, dans les taxis et VTC, le port du masque sera obligatoire pour les véhicules qui ne sont pas équipés d'une vitre en plexiglas séparant le chauffeur des clients, qui n'ont plus le droit de monter à l'avant depuis plusieurs semaines déjà.