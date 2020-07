Baromètre de l'emploi post-Covid : le ralentissement se confirme

Plus 18% de nouvelles offres d'emploi publiées sur Leboncoin la semaine du 13 juillet par rapport à la même semaine en 2019, soit la plus faible progression enregistrée depuis le déconfinement.

La tendance observée lors de la dernière édition du Baromètre de l'emploi post-Covid, indicateur lancé en partenariat avec Leboncoin, se confirme. La reprise marque le pas, avec une progression du nombre de nouvelles annonces déposées sur le portail la semaine du 13 juillet de 18% "seulement" par rapport à la même semaine l'année précédente. Le nombre de nouvelles offres mises en ligne (donnée confidentielle) n'a jamais été aussi bas depuis la semaine du 4 mai, c'est-à-dire la dernière semaine avant l'entrée en vigueur des premières mesures de déconfinement.

En cumul depuis la semaine du 11 mai, le nombre de nouvelles offres mises en ligne sur le portail est en hausse de 60% sur un an. La progression est encore plus significative pour 8 des 16 secteurs étudiés : services à la personne (+76%), industrie/environnement (+82%), BTP/construction (+83%) hôtellerie/restauration (+87%), immobilier (+100%), banque/assurance/finance (+167%), services publics/administrations (+219%) et médecine/santé (+1 308%). Un dernier chiffre toujours aussi impressionnant, que notre partenaire explique par les "hausses très importantes sur les secteurs de la santé et des Services publics/Administrations dans le cadre d'une initiative pour l'emploi avec le ministère du Travail ayant eu lieu le 20 mai". Parmi les postes de cette catégorie, on retrouve notamment les auxiliaires de vie, infirmiers, aides à domicile et aides-soignants.

A noter qu'une cinquième catégorie passe dans le rouge cette semaine, celle des services, où l'on retrouve des métiers tels qu'assistant de direction, assistant comptable, chargé de clientèle, etc. En cumul depuis le 11 mai, le nombre de nouvelles annonces d'emploi publiées dans cette catégorie du site Leboncoin recule de 9% par rapport à la même période l'année précédente. Deux fois moins de nouvelles offres y ont été mises en ligne la semaine du 13 juillet que la semaine du 6.

Localement (1), les disparités relevées les semaines précédentes persistent. Les départements ruraux, fortement impactés par la chute du nombre d'annonces pendant le confinement (2), sont toujours en tête des territoires où le nombre de nouvelles offres d'emploi déposées en cumul depuis le 11 mai augmente le plus par rapport à 2019. Passez votre souris sur un département pour afficher les chiffres qui le concernent.

Paris reste le seul département où le nombre d'offres d'emploi, en cumul depuis le 11 mai toujours, est inférieur à celui enregistré l'année dernière à la même époque (-14%). Après deux ralentissements consécutifs, le rythme de la baisse du nombre de nouvelles offres mises en ligne par rapport à la même semaine l'année précédente accélère de nouveau, avec -27%. Voir le graphique ci-dessous, qui représente l'évolution du nombre de nouvelles offres d'emploi mises en ligne par semaine à Paris par rapport à la même semaine l'année précédente.