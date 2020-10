Baromètre de l'emploi post-Covid : deux secteurs dans le rouge en septembre

L'agriculture et les sports accusent de fortes baisses des nouvelles annonces d'emploi déposées sur Leboncoin par rapport à l'année dernière : de respectivement 25 et 30%.

En septembre 2020, le nombre de nouvelles annonces publiées sur Leboncoin est supérieur de 27% au chiffre enregistré en 2019, après +37% en août, révèle cette nouvelle édition du Baromètre de l'emploi post-Covid, réalisé en partenariat par le JDN et le portail d'annonces, devenu un acteur de référence sur le marché de l'emploi.

Evidemment, ce chiffre marque des disparités d'un secteur à l'autre. Certains, comme l'agriculture et le sport, accusent une baisse du nombre de nouvelles offres d'emploi déposées par rapport à l'année dernière (respectivement -25% et -30%) quand d'autres voient leur nombre plus que doubler : c'est le cas de la banque / assurance / finance (+154%), de l'immobilier (+124%) et des services à la personne (+117%). Le tourisme repasse dans le vert pour la première fois depuis le début de la crise, avec +4% de nouvelles offres d'emploi mises en ligne par rapport à septembre 2019.

En cumul de janvier à septembre, ce sont six secteurs qui enregistrent un recul du nombre de nouvelles annonces d'emploi par rapport à la même période l'année précédente : le sport (-40%) et l'agriculture (-21%), toujours, mais aussi le textile / mode / luxe (-35%), le tourisme (-28%)ainsi que les services à la personne (-24%).

Les différences de niveau de reprise s'observent aussi localement (1), avec d'un côté des territoires qui affichent une hausse du nombre de nouvelles annonces mises en ligne depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente, dont les territoires ruraux, fortement impactés par la chute du nombre d'annonces pendant le confinement (2), et de l'autre ceux où ce chiffre est en recul. C'est le cas du Bas-Rhin, des Hauts-de-Seine des Yvelines et de Paris.

Dans la capitale, la situation s'améliore pour le deuxième mois consécutif, comme le montre le graphique ci-dessous.