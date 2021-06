Intérim : comment Proman a "matché" avec 1 500 candidats sur Tinder

Durant un mois, le groupe d'intérim a diffusé ses offres d'emploi sur le site de rencontres dans le cadre de sa campagne de recrutement "Match ton Job". Retour sur cette expérience.

Après avoir expérimenté Tik Tok l'été dernier pour recruter des saisonniers puis Twitch juste avant Noël pour embaucher des "préparateurs de cadeaux", Proman change de canal, mais pas de registre. C'est sur l'application de rencontres Tinder que le groupe d'intérim a souhaité poursuivre ses expérimentations. "Dans certains bassins d'emploi, nous rencontrons des difficultés pour honorer les demandes de nos clients. Depuis plusieurs mois, nous cherchons donc à élargir nos canaux de recrutement afin d'aller chercher les intérimaires là où ils sont, par exemple sur les sites de rencontres. Tinder étant une application "snackable", nous avons pensé que les utilisateurs seraient heureux de trouver un emploi pendant leur moment de détente", explique Roland Gomez, directeur général de Proman.

Sur Tinder, des profils pas toujours qualifiés

En avril 2021, le groupe a donc lancé une campagne de recrutement sur Tinder afin de pourvoir 1 000 postes dans le secteur de la logistique, en pleine effervescence depuis le début de la crise sanitaire et le boom du e-commerce. Le canal n'a pas été choisi par hasard. La pandémie a fait bondir le nombre d'utilisateurs présents sur l'application, les lieux de rencontre "traditionnels" comme les bars et les restaurants étant fermés. En mars 2020, Tinder a même franchi les trois milliards de swipes en une journée. Une audience sans précédent dont Proman a voulu profiter.

Des offres d'emploi géolocalisées

Pour cette campagne sur Tinder – une première en France dans le secteur de l'intérim, qui emploie près de 746 000 personnes selon la Dares (mars 2021) – le spécialiste de l'emploi n'a pas diffusé d'encarts publicitaires. Il s'est plutôt appuyé sur les codes de Tinder en se créant des profils d'utilisateurs qui ont pris la forme de visuels dotés de messages humoristiques. Par exemple : "J'ai flashé sur toi ! Scanette recherche agent d'exploitation logistique prêt à s'engager" ou encore "Haut les cœurs ! Chariot élévateur recherche manutentionnaire pour job de haut vol". Un swipe vers la droite permettait ensuite aux utilisateurs d'être redirigés vers le site web de Proman où les 1 000 opportunités d'emploi étaient détaillées et réparties entre les 400 agences du groupe.

Les précédentes campagnes sur TikTok et Twitch ont permis à Proman d'attirer plus de 4 500 candidats

"L'avantage de Tinder, c'est que nous avons pu géolocaliser les offres d'emploi que nous avons diffusées, donc cibler les territoires où les besoins en main d'œuvre étaient importants, notamment dans le Sud, le Sud-est, le Nord, la région Centre et en Ile-de-France", explique Roland Gomez. A l'issue de cette campagne de recrutement, qui s'est échelonnée du 26 avril au 26 mai 2021, Proman a sourcé 1 800 candidats, dont 80% uniquement sur Tinder. Les 20% restants ayant plébiscité d'autres réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour contacter les services de recrutement du groupe d'intérim.

Des candidats issus de l'hôtellerie-restauration

Roland Gomez admet que les intérimaires captés sur Tinder au cours de cette campagne de recrutement n'étaient pas tous qualifiés. "Ce n'était toutefois pas un problème, les métiers de la logistique ne nécessitant pas toujours de qualifications particulières. Puisque nous sommes en mesure de les former, c'est plutôt leur savoir-être qui nous intéressait", explique-t-il. Au final, les postes de caristes, d'agents d'exploitation logistique, de manutentionnaires et de préparateur de commandes ont intéressé une grande variété de profils, notamment ceux issus du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, dépourvus depuis le début de la crise sanitaire et qui n'auraient peut-être pas osé candidater si les offres d'emploi avaient été diffusées sur des canaux plus professionnels comme les jobboards ou les sites carrières. Les étudiants cherchant un job d'été pour la période estivale ont, eux aussi, répondu à l'appel.

Beaucoup de candidats issus du secteur de l'hôtellerie et de la restauration

D'une manière plus globale et comme attendu, ce sont les jeunes générations qui ont été touchées via ce dispositif, l'audience de Tinder étant composée pour moitié d'internautes âgés entre 18 et 25 ans. Et c'est une aubaine pour les recruteurs du secteur de la logistique, qui peinent à embaucher ces jeunes intérimaires sur leurs métiers en tension.

L'intérim séduit les jeunes

En un an, l'emploi intérimaire a baissé de 5,9% (et jusqu'à 8,8% dans le seul secteur de l'industrie), selon les chiffres de la Dares (mars 2021). Comme les autres acteurs du marché de l'intérim, tenu par les majors Manpower, Adecco et Randstad, Proman n'a donc d'autre choix que d'innover pour rester dans la course. C'est l'une des raisons pour lesquelles le groupe continue à tester d'autres terrains de jeu pour sourcer des candidats.

Si sa cible est essentiellement les "digital natives", c'est parce qu'ils sont de plus en plus enclins à se tourner vers le travail temporaire. En 2020, 40% des jeunes de moins de 25 ans avaient déjà travaillé dans l'intérim, soit 10 points de plus qu'en 2016, selon une étude Xerfi Precepta (février 2021). "Nos expérimentations nous laissent croire que Facebook reste le canal le plus qualifié pour recruter des candidats. Il présente l'avantage de s'adresser à une cible très large. LinkedIn est, lui aussi, efficace pour sourcer des profils plus qualifiés. Instagram a également beaucoup de potentiels en matière de recrutement. Mais les lignes bougent vite, nous restons donc en veille sur les canaux qui pourraient nous permettre de nous adresser à nos différentes cibles. Quoiqu'il en soit, notre objectif est d'aller là où nos concurrents ne sont pas", conclut Roland Gomez. Sur TikTok et Twitch, Proman avait réussi à attirer plus de 4 500 candidats et, par la même occasion, à booster sa notoriété.