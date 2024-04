Ce département est celui où l'écart entre riches et pauvres est le plus important en province

Lorsque l'on parle d'inégalités sociales on pense souvent à l'Ile-de-France et l'outre-mer. Pourtant, la 3e place du classement est occupée par un département situé dans une autre zone géographique...

La question des inégalités sociales et économiques en France est souvent associée à l'Île-de-France ou aux départements d'Outre-Mer. Si ces régions concentrent effectivement des disparités de revenus particulièrement marquées, elles ne sont pas les seules concernées par ce phénomène. D'autres départements affichent des écarts importants entre leurs habitants les plus riches et les plus modestes.

Avec Paris en tête, l'Île-de-France reste la région française où les inégalités de revenus sont les plus criantes. Selon les données 2020 de l'Insee analysées par l'Observatoire des Inégalités, dans la capitale, les 10% les plus aisés disposent de revenus au moins 6,2 fois supérieurs aux plus pauvres. Un écart de près de 5000 euros par mois existe donc entre les plus riches, qui gagnent au moins 6000 euros mensuels, et les plus modestes, dont les revenus ne dépassent pas 900 euros.

Cette situation se retrouve, à des degrés divers, dans les autres départements franciliens. Les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, les Yvelines et la Seine-Saint-Denis figurent parmi les dix départements les plus inégalitaires de France. Ces inégalités s'expliquent à la fois par la présence de populations très riches, attirées par la concentration des centres de décision et des emplois qualifiés, et de populations très pauvres, confrontées à un coût de la vie élevé, notamment en matière de logement.

Les départements d'Outre-Mer sont également marqués par des inégalités sociales profondes. La Réunion et la Martinique se classent ainsi parmi les dix territoires les plus inégalitaires de France. Dans ces départements, les 10% les plus riches disposent de revenus au moins quatre fois supérieurs aux plus modestes. Cette situation s'explique par la coexistence d'une pauvreté massive et d'une richesse concentrée entre les mains d'une petite partie de la population.

Si l'Île-de-France et l'Outre-Mer focalisent souvent l'attention sur la question des inégalités, d'autres territoires de métropole sont également concernés. C'est le cas de la Haute-Savoie, qui se classe au troisième rang des départements les plus inégalitaires de France, juste après Paris et les Hauts-de-Seine.

Dans ce département frontalier de la Suisse, les 10% les plus riches disposent de revenus au moins 4,3 fois supérieurs à ceux des 10% les plus pauvres. Concrètement, cela représente un écart de 4000 euros mensuels entre le revenu minimum des plus aisés (5000€/mois) et le revenu maximum des plus modestes (1000€/mois). Cette situation paradoxale s'explique par l'attractivité économique de la Haute-Savoie, dynamisée par la proximité de Genève, qui attire des populations très qualifiées et aisées. Dans le même temps, une partie de la population peine à suivre, confrontée à des prix de l'immobilier élevés et à une demande de logements sociaux importante.