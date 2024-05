Voici ce que risquent les chômeurs qui partent en vacances

Lorsque l'on est inscrit comme demandeur d'emploi, on doit être en recherche active de travail pour avoir droit au chômage. Alors que risque-t-on à partir en vacances ?

Le chômage est un droit pour les personnes qui ont perdu leur emploi, mais il est soumis à certaines obligations. Les chômeurs doivent activement rechercher un travail et se présenter aux rendez-vous planifiés par France Travail (ex Pôle Emploi). Ces obligations sont essentielles pour continuer à bénéficier des indemnités de chômage.

Si un chômeur ne se présente pas à un rendez-vous organisé par France Travail, il s'expose à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et à une suspension de son indemnisation. La durée de ces sanctions varie selon le nombre d'absences. Pour une première absence, la radiation est d'un mois sans suppression des allocations. A la deuxième absence, la radiation passe à deux mois avec une suppression des allocations pendant deux mois également. À partir de la troisième absence, la radiation et la suspension des allocations sont de quatre mois.

Face à ces risques, certains chômeurs peuvent être tentés de ne pas signaler leur départ en vacances, par peur de perdre leurs indemnités. Ils essaient alors de trouver des excuses pour annuler d'éventuels rendez-vous pendant leur absence. Pourtant, il est toujours préférable d'être transparent car contrairement à certaines idées reçues, les chômeurs ont le droit de partir en vacances, mais à certaines conditions.

La loi autorise les chômeurs à s'absenter de leur domicile habituel pendant un maximum de 35 jours par année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, tout en continuant à percevoir leurs indemnités. Cela représente l'équivalent de 5 semaines de congés, une durée comparable aux congés de la plupart des salariés. Au-delà de cette durée, France Travail considère que le chômeur n'est plus disponible pour occuper un emploi et peut interrompre le versement des allocations.

Pour partir en vacances en toute sérénité, les chômeurs doivent simplement déclarer leur absence à France Travail. Ils ont l'obligation de signaler tout départ de leur résidence habituelle pour une durée supérieure à 7 jours, et ce, 72 heures avant leur départ. Cette démarche peut se faire facilement en ligne depuis l'espace personnel sur le site de France Travail, en cliquant sur "Je déclare un changement de situation" dans la zone "Ma situation". Il est également possible d'envoyer un e-mail à son conseiller ou d'appeler le 3949. Lors de la déclaration, il faut indiquer les dates exactes de l'absence.

Peu importe le motif des congés ou la destination, en France ou à l'étranger, l'important est de respecter son obligation de déclaration. En cas d'oubli ou de mauvaise déclaration, les chômeurs s'exposent non seulement à rater des opportunités d'emploi, mais aussi à des sanctions. La non-déclaration d'une absence de plus de 7 jours est considérée comme un manquement aux obligations et peut entraîner une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et une perte partielle ou totale des allocations.