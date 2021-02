Télétravail vs. Bureau : le match en infographie

Productivité, équilibre entre vie pro et vie perso, collaboration avec les collègues... Comment plus de 1 000 salariés évaluent ces critères en fonction de leur environnement de travail.

Le match est serré. Malgré un grand nombre de points forts reconnus au travail sur site, 43% des sondés ayant commencé à télétravailler pendant la crise affirment être plus productifs à la maison et 49% d'entre eux jugent que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle est meilleur en travaillant à la maison. Les chiffres de l'étude Capterra, menée en ligne en janvier 2021 auprès d'un panel de 1 001 Français travaillant à temps plein ou partiel dans une PME, semblent donner vainqueur le télétravail : 77% des personnes interrogées souhaitent continuer à télétravailler après la pandémie, au moins partiellement. Explorez l'infographie ci-dessous pour découvrir dans leur globalité les enseignements de l'enquête.