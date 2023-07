Les adolescents ont de moins en moins de vie sociale

Les espaces publics et centres commerciaux sont de plus en plus désertés par les adolescents. Un phénomène visible que l'on commence enfin à mesurer.

Dans les squares, centres commerciaux et cinémas, les attroupements d'adolescents se font de plus en plus rares. On s'en doutait un peu, ils sortent moins, mais se voient aussi beaucoup moins qu'avant, en tout cas dans le monde réel...

Sociables virtuellement

Une étude de Monitoring the Future sur les adolescents vivants aux Etats-Unis révèle que la proportion de ceux qui voyaient leurs amis en personne "presque tous les jours" est passée de 44% en 2010 à seulement 32% en 2022. Ces chiffres ne sont pas à prendre à la légère puisque la vie sociale des jeunes Américains est suivie depuis les années 70, époque durant laquelle ils se retrouvaient entre amis presque quotidiennement. Un premier déclin avait déjà été enregistré en 2010, au moment de la démocratisation des smartphones et de l'explosion des réseaux sociaux. Si cette étude ne concerne pas la France, les chiffres publiés par Médiamétrie en 2022 supposent toutefois des similitudes avec le modèle américain. En effet, les 15-24 ans passeraient plus de 4 heures par jour sur Internet, avec 2h19 par jour sur les réseaux sociaux en incluant les messageries instantanées de type WhatsApp.

Une solitude inquiétante

Autre étude : celle de l'American Journal of Preventive Medecine qui démontre que les personnes qui utilisent les réseaux sociaux plus de 120 minutes par jour ont deux fois plus de chance de se sentir isolées que celles qui limitent leur usage à moins de 30 minutes quotidiennes. Un sentiment qui n'est pas anodin puisque l'isolement social est un des facteurs de risque de dépression. En tout cas, tout semble indiquer qu'il gagne du terrain chez les plus jeunes. Dans son baromètre du mal-être, l'association SOS Amitié confirme, de 2020 à 2022, une augmentation des appels de 40% de la part des moins de 14 ans.