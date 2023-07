3 techniques qui marchent vraiment pour se rafraîchir au travail

Chaque été, les fortes chaleurs sont une préoccupation pour de nombreux Français qui travaillent. Voici trois astuces qui fonctionnent vraiment.

Avec les fortes chaleurs annoncées dans les prochains jours, ceux qui n'ont pas encore la chance d'être en vacances cherchent par tous les moyens à se rafraîchir au travail. Voici des techniques qui marchent vraiment et qui sont faciles à mettre en place.

Utiliser un ventilateur compact

Il existe des modèles de ventilateurs compacts qui peuvent vraiment vous aider à supporter la chaleur au bureau. Certains sont équipés d'un bac à glaçons pour vous envoyer de l'air frais. Moins puissants qu'un climatiseur, ils ont néanmoins l'avantage de fonctionner sans conduit d'évacuation et d'être abordables. La plupart des modèles compacts sont munis d'un câble USB pour pouvoir être branchés directement sur un PC portable. Celui-ci, disponible sur Amazon, pour une trentaine d'euros, a été très bien noté par plus de 20 000 acheteurs ! Autres options possibles : le brumisateur de poche ou les lingettes rafraichissantes pour faire tomber la température sans finir complètement trempé !

Boire de l'eau tiède, fuir le thé et le café

Lorsqu'il fait chaud, se jeter sur le bac à glaçons peut être tentant, mais c'est loin d'être une bonne idée. Boire de l'eau très froide va faire chuter la température de votre corps, la sensation de fraîcheur que vous allez obtenir ne sera donc que de courte durée. Le corps va aussitôt dépenser de l'énergie pour revenir à la température de 37°C et se fatiguer inutilement. De plus, lui envoyer le signal qu'il fait froid peut gêner le mécanisme de sudation qui permet de combattre la chaleur naturellement. Une eau à température ambiante est donc la boisson idéale en cas de fortes chaleurs ou de canicule. A noter que le café et le thé étant diurétiques, ils contribuent à vous déshydrater.

Protégez la pièce

Si votre lieu de travail n'est pas ouvert au public, n'hésitez pas à aérer de bonne heure le matin et à fermer les volets en journée. Bien sûr, si cela n'est pas possible, sachez qu'il existe des rideaux thermiques conçus pour faire face à ce genre de situation. Ils filtrent une grande partie de la lumière et isolent de la chaleur. En dernier recours, un pare-soleil de voiture vous aidera déjà à vous sentir mieux. Les modèles équipés de ventouses s'adapteront facilement aux fenêtres de votre bureau.