3 techniques efficaces pour devenir charismatique selon les scientifiques

Si vous n'êtes pas considéré comme charismatique, sachez que ce n'est pas une fatalité. Un chercheur spécialisé dans ce domaine a développé des techniques qui peuvent vous aider à vous améliorer.

Le charisme : un pouvoir inestimable

Si le charisme est encore aujourd'hui un concept difficile à définir (on trouve certaines personnes charismatiques sans savoir pourquoi), tout le monde s'accorde à dire que c'est une qualité qui comporte des avantages évidents. Les personnes considérées comme charismatiques sont à l'aise pour nouer des relations avec les autres et obtiennent facilement leur sympathie et leur confiance. A ce sujet, Sarah Saint-Michel, maître de conférences à l'Ecole de Management de la Sorbonne, cite une étude qui démontre qu'un discours charismatique est aussi efficace qu'une récompense financière pour motiver un groupe de personnes à atteindre un objectif. Reste à savoir si le pouvoir du charisme est un don ou s'il s'acquiert… Si des études scientifiques suggèrent une part d'inné, d'autres attestent aussi que l'on peut développer son charisme.

Les "tactiques du leader charismatique"

John Atonakis, enseignant-chercheur de renommée mondiale, spécialisé dans l'étude scientifique du leadership depuis plus de 15 ans, a identifié des tactiques du leader charismatiques (TLC) qui aident à développer son charisme. Elles rassemblent des techniques de communication verbales et non verbales. Parmi elles, trois sont facilement applicables :

Adoptez des expressions faciales positives : le sourire s'avère particulièrement efficace, il permet d'afficher son ouverture aux autres. Le contact visuel est aussi important pour établir la confiance, un regard fuyant peut en effet être mal perçu. Bien sûr, cela doit rester naturel. Avant un discours, n'hésitez pas à répéter devant un miroir pour être à l'aise le jour J.

: ces questions n'attendent pas de réponse de l'auditoire mais éveillent son intérêt. En utilisant le "nous", elles parviennent également à fédérer. Voici des exemples : "jusqu'à quand allons-nous rester sans agir ?", "comment allons-nous surmonter cet obstacle ?" Faites preuve d'empathie : montrez à vos interlocuteurs que vous vous souciez de leurs sentiments et que vous les comprenez. C'est un élément clé pour obtenir leur sympathie. Cela peut passer par des phrases du type : "je comprends la déception de certains, car nous avons travaillé dur…", "je sais à quel point cela peut être déroutant quand…" ou encore "je suis tout aussi impatient que vous à l'idée de…"

A noter que le charisme peut se développer, mais difficilement être feint car la conviction morale d'un orateur joue pour beaucoup dans la bonne réception de son message. S'il ne croit pas en ce qu'il dit, son auditoire risque de ne pas être dupe ! L'honnêteté est donc de mise.