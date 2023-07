Il s'en vend trois par seconde en France mais vous ne savez rien de cet objet du quotidien

En France, il s'en vend 100 millions par an, mais il nécessite malgré tout 10 jours de fabrication. Vous l'avez forcément utilisé, mais connaissez-vous vraiment cet objet ?

"Vendez-moi ce stylo !" Cette célèbre question redoutée en entretien d'embauche vise plus à observer la capacité à cerner les besoins d'un client qu'à dresser l'argumentaire de vente du produit, mais il y aurait pourtant beaucoup à dire sur le stylo le plus vendu au monde : le stylo BIC Cristal écoulé à plus de 150 milliards d'exemplaires depuis sa création.

Rien n'est laissé au hasard

Vous savez peut-être déjà que le bouchon du stylo BIC Cristal est troué à l'extrémité pour limiter les risques d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle, mais c'est loin d'être la seule chose à savoir sur ce célèbre stylo. Si son manche en plastique est hexagonal au lieu d'être cylindrique, c'est pour l'empêcher de rouler une fois posé sur une table. D'ailleurs, en le regardant de plus près, vous pourrez apercevoir un petit trou qui sert à réguler la pression à l'intérieur du stylo, et sans lequel l'encre ne s'écoulerait pas correctement. Une encre à la texture miel dont la recette tenue secrète permet d'écrire jusqu'à 3 km (plus de 200 pages) avec les 40 centigrammes (0,4g) contenus dans chaque stylo ! Vous pensez qu'une fois votre stylo vide, vous êtes obligé de le jeter ? Ce n'est plus le cas. Depuis 2021, BIC commercialise des recharges pour réduire sa production de plastique.

Stylo BIC Cristal © andrewstripes / Bic.

Une bille incroyable

La bille du stylo est certainement son composant le plus étonnant. Elle est fabriquée à partir de poudre de carbure de tungstène compressée, chauffée et polie jusqu'à obtenir une forme sphérique parfaite pour assurer la fluidité de l'écriture et une résistance comparable à celle d'un diamant. Sur les 10 jours que nécessite la fabrication d'un stylo BIC Cristal, 9 sont consacrés à cette bille. Sa taille diffère en fonction de la zone géographique dans laquelle elle est commercialisée, avec un trait plus épais en France par exemple, et beaucoup plus fin en Asie. La façon dont elle est assemblée avec la pointe en laiton est tenue secrète.

Une création française

Le stylo BIC Cristal est fabriqué en France. Si BIC possède des usines de fabrication à travers le monde, son usine de Montévrain située en Seine-et-Marne reste la première fabrique mondiale. Le stylo a été créé à Clichy en 1950 par Marcel Bich, un franco-italien né à Turin. Il a retiré le "h" de son nom pour en faire une marque. Toutefois, ne soyez pas surpris si vous retrouvez son nom complet sur des bouteilles de vin. A la fin des années 70, le Baron Bich cède ses actions sur une marque d'eau minérale pour acheter le vignoble du château de Ferrand, et selon ses dires "changer l'eau en vin" !