Une frappe nucléaire sur votre ville ne vous épargnera pas, sauf si vous suivez cette méthode

L'actualité internationale est de plus en plus tendue et les peurs resurgissent. Est-il possible de bien réagir en cas de bombardement nucléaire ?

Pour commencer, démontons un premier mythe, une frappe nucléaire n'est pas instantanée. Les organes de renseignement peuvent prédire quand un pays s'apprête à faire feu. L'alerte peut donc être donnée assez tôt, mais imaginons le pire scénario possible. Les tirs ne sont détectés que lors du lancement des missiles. Immédiatement, l'alerte est donnée aux 4 coins du pays via les médias ou les sirènes d'alerte anti-aérienne.

En parallèle, le système de défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD) de l'OTAN s'active, dans l'objectif de remplir sa mission qui est l'interception des missiles, nucléaires ou non, ciblant les pays de l'Alliance. Donc si vous voyez des missiles passer au-dessus de votre tête en direction du ciel, ce ne sont pas des têtes nucléaires mais des tueurs de missiles qui tentent de vous protéger.

Revenons au citoyen lambda. A partir de l'instant où les sirènes retentissent, vous avez 30 minutes pour vous mettre à l'abri et vous préparer au mieux au choc de l'explosion.

Pour commencer, trouvez un maximum de tissus pour vous couvrir, couette, rideaux, etc. Vous pouvez bien sûr les partagez avec d'autres personnes mais essayez d'en avoir le maximum quelle que soit la taille de votre groupe. A côté de cela, trouvez de l'aluminium et couvrez-en votre smartphone, vous en aurez besoin.

Ensuite, quittez la rue ou tout espace non couvert et cherchez un bâtiment possédant le moins de fenêtres possible, c'est un détail important.

Une fois dans ce bâtiment, repérez l'espace donnant le moins sur l'extérieur, le mieux serait une salle dotée d'aucune fenêtre. En effet, vous éviterez ainsi les débris de verre créés par l'explosion et surtout le vague de feu plus ou moins puissante selon la distance du point d'impact. Si jamais vous êtes bloqué dans un lieu possédant quelques fenêtres, il faudra les couvrir en fermant les volets ou en y collant des meubles. Ce lieu sera votre refuge. Si jamais vous vous trouvez chez vous et que vous avez une cave, allez-y directement.

Après avoir trouvé votre refuge, localisez une salle d'eau et remplissez un maximum de récipients. Au passage humidifiez vos vêtements ainsi que les tissus que vous ramassez. Ne lésinez pas sur leur humidification car l'eau vous protègera de la chaleur dégagée par l'explosion. En 1945, la bombe atomique larguée sur Hiroshima avait créé une boule de feu de 6000° qui avait tout carbonisé dans un rayon de 500 mètres et tout incendié sur 3,5km.

Une fois cette tâche accomplie, foncez vers votre refuge, collez-vous contre un mur, entassez les tissus mouillés sur vous et votre groupe. Puis attendez… Si après une dizaine de minutes, aucune explosion n'est advenue, cela veut dire que votre zone a été protégée avec efficacité par l'IAMD.

Sinon, se produit une énorme explosion suivie d'une secousse. Si vous êtes dans le périmètre secondaire de la frappe, le bâtiment devrait tenir. Immédiatement après, ne sortez pas de votre refuge. Car une dizaine de minutes après la frappe, une pluie noire tombe, elle est toxique et brûle la peau. Il faut attendre au moins deux heures avant de sortir à l'air libre.

Passé ce délai, déballez votre smartphone de l'aluminium et guettez un message des autorités. Si jamais vous avez perdu votre téléphone, surveillez le ciel à la recherche d'hélicoptères ou de tracts jetés par avion. Le message indiquera le lieu de réunion le plus proche, là où on décontaminera les survivants. Ce site vous sera utile pour voir si votre maison ou votre bureau se trouve dans le premier au deuxième périmètre d'explosion. Ainsi, votre préparation pourra être optimale.