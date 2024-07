Cet ordre peut sembler déplacé, mais les femmes doivent y obéir si l'employeur le demande

Il va de soi qu'un employeur peut donner certains ordres à un salarié concernant sa façon de travailler, mais une autre demande surprenante est parfois bel et bien légitime...

Lorsque l'on se rend sur son lieu de travail, on s'attend à ce que notre employeur puisse avoir certaines exigences sur les tâches que nous devons accomplir au quotidien. Mais il arrive également que notre apparence physique puisse être soumise à des remarques et des demandes particulières de sa part.

Si pour certains postes, une tenue vestimentaire spécifique est requise pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou d'image de marque de l'entreprise, il existe un point touchant à l'apparence physique qui manque encore de jurisprudence claire et qui concerne le plus souvent les femmes : le maquillage.

De nombreuses femmes apprécient en effet de se maquiller pour aller travailler. Mais d'autres sont adeptes du "no make-up" ou peuvent apprécier de se maquiller, mais pas forcément chaque matin. Pourtant, même si cela peut paraître déplacé, un employeur est en droit, dans de nombreux cas, d'exiger qu'une employée porte du maquillage pendant ses heures de travail.

Stéphanie Serror, avocate spécialisée en droit social pour le cabinet La Garanderie, nous explique qu'il faut se référer principalement à deux articles du Code du travail pour trancher cette question. L'article L1121-1 du Code du travail précise que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché." L'article L1132-1 interdit quant à lui toute discrimination, notamment en raison de l'apparence physique.

Savoir ce que l'employeur peut réellement exiger ou interdire n'est donc pas si simple. Concrètement, Stéphanie Serror nous explique que cette exigence est le plus souvent considérée comme légitime dans la plupart des postes en contact avec la clientèle. Dans certains secteurs comme le luxe, cela peut même aller plus loin, avec l'obligation d'utiliser une couleur spécifique de rouge à lèvres par exemple.

Elle ajoute que des contreparties peuvent exister. Dans le secteur du luxe, il est courant que le maquillage soit fourni aux employées. Dans les autres secteurs d'activité où un maquillage spécifique est exigé, une prise en compte du coût mais aussi du temps de maquillage et de démaquillage est possible, comme avec les comédiens par exemple.

A l'inverse, toujours selon les mêmes articles de loi, l'interdiction de se maquiller doit elle aussi être justifiée et proportionnée. Ainsi, l'interdiction de porter du vernis à ongles est acceptable dans le secteur hospitalier ou en restauration selon le poste occupé, pour des raisons d'hygiène.

Il est intéressant de noter que les femmes ne sont pas les seules concernées par ce type de restrictions ou d'obligations touchant à leur apparence physique, au-delà de leur tenue vestimentaire. Chez les hommes, le rasage de la barbe soulève en effet le même type de problématiques. Là encore, en l'absence de loi spécifique, il faut se référer aux mêmes articles du Code du travail que ceux cités précédemment.