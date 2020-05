Apple TV+ : où regarder la SVOD d'Apple et à quel prix ?

[APPLE TV+] Le service est proposé à 4,99 euros par mois, sans engagement, après un essai gratuit de 7 jours. Au programme : beaucoup de contenus exclusifs.

[Mise à jour le 7 mai 2020 à 18h00] C'est le 1er novembre que la plateforme de SVOD d'Apple a été lancée dans plus de 100 pays, dont la France. Petite nouveauté, le service ne se cantonne pas à l'univers iOS. Sony propose, par exemple, l'application au sein de ses télévisions connectées. Le service est également compatible avec les services de Fire TV d'Amazon. Seules les versions les plus récentes sont toutefois concernées, dont le Fire Stick 4K, le Fire TV de seconde génération et le Fire TV Edition Basic.

Après Netflix, Prime Video ou encore Hulu, c'est au tour d'Apple de se lancer dans l'arène du streaming vidéo. La firme à la pomme a dévoilé lors de sa keynote du 25 mars 2019 les contours de son service SVOD premium : Apple TV+. Le développement de la plateforme a été supervisé par deux anciens de Sony Pictures, Zack Van Amburg et Jamie Erlicht. Au programme : des contenus originaux proposés par des poids lourds d'Hollywood dont Steven Spielberg, Jennifer Aniston, JJ Abrams ou encore Jason Momoa. La célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey réalisera également deux documentaires pour le compte d'Apple TV Plus.

Aux Etats-Unis, près de 204,9 million de consommateurs consulteront un service OTT (c'est-à-dire sans passer par un opérateur télécom) en 2019, selon des données d'eMarketer. Le marché est donc énorme pour Apple mais la concurrence tout aussi rude, entre l'offre du leader Netflix et celle d'Amazon, Prime Video. La stratégie adoptée par Apple est toutefois intéressante. Apple TV+ sera proposé directement au sein de l'application de l'Apple TV présente sur les devices iOS et des smart TV dont celles de Samsung et Sony. Cette application réunira les contenus de studios comme HBO, Starz ou Showtime et ceux de plateformes de streaming. L'ambition est simple : faire d'Apple TV une porte d'entrée vers Apple TV+. Reste une inconnue : le prix. Apple ne l'a pas encore communiqué, alors que Netflix a imposé une tarification basse.

La toute nouvelle plateforme de vidéo par abonnement (SVOD) d'Apple, AppleTV+ (ou Apple TV Plus),est lancée le 1er novembre 2019 dans plus de 100 pays (dont la France). Apple propose d'ores et déjà une page dédiée sur son site pour permettre aux internautes d'être "les premiers à regarder Apple TV+".

L'intégralité des contenus d'Apple TV+ seront proposés depuis l'application Apple TV. Cette dernière sera accessible sur tous les devices IOS (iPhone et iPad), l'Apple TV, mais aussi les appareils Mac. Petite nouveauté : Apple TV Plus ne se cantonnera pas uniquement à l'écosystème Apple. De nombreux fabricants de smart TV comme Samsung, Sony et LG seront partenaires de la plateforme. De même que les boîtiers Roku et la clé HDMI Fire TV d'Amazon.

Dans la bataille à distance qui l'oppose à Netflix, Apple sait pertinemment que c'est du côté du prix qu'il peut faire la différence. La firme à la pomme a décidé, sans trop de surprise, de faire d'Apple TV+ l'un des services les moins chers du marché. Le service est proposé à 4,99 euros par mois, sans engagement, après un essai gratuit de 7 jours. La fonctionnalité de Partage familial permet, en outre, le visionnage de 6 personnes en même temps. A noter qu'Apple, décidément très agressif d'un point de vue marketing, a décidé d'offre un an d'abonnement pour tout achat d'un device maison (iPhone, iPad, iPod, Mac ou Apple TV).

Que trouve-t-on au sein d'Apple TV+ ? Beaucoup de personnalités du monde d'Hollywood ! Dans le lot, des célébrités comme Jennifer Aniston, Steve Carrell, Steven Spielberg, JJ Abrams ou encore Brie Larson, Bill Murray, Damien Chazelle, Reese Witherspoon et Sofia Coppola... Voici les principaux contenus annoncés lors de la keynote.

"Histoires fantastiques" : Steven Spielberg a ouvert les présentations des nouveaux contenus d'Apple Tv + en annonçant qu'il allait proposer une anthologie de courts-métrages fantastiques qu'il a sortis dans les années 80.

: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell joueront dans cette série sur les coulisses d'un talk-show matinal. Deux saisons de 10 épisodes ont d'ores et déjà été commandées. "See" : Jason Momoa jouera le personnage principal de cette série post-apocalyptique dans laquelle les hommes sont aveugles et guidés par un leader (incarné par Jason Momoa).

: Jason Momoa jouera le personnage principal de cette série post-apocalyptique dans laquelle les hommes sont aveugles et guidés par un leader (incarné par Jason Momoa). "Little America" : Kumail Nanjiani présentera une émission où il racontera le parcours de différents immigrants qui vivent aux Etats-Unis. Le comédien américano-pakistanais a donné l'exemple d'un enfant indien qui a géré pendant dix ans le motel de ses parents après leur expulsion.

: Kumail Nanjiani présentera une émission où il racontera le parcours de différents immigrants qui vivent aux Etats-Unis. Le comédien américano-pakistanais a donné l'exemple d'un enfant indien qui a géré pendant dix ans le motel de ses parents après leur expulsion. Oprah Winfrey, la célèbre animatrice américaine, a annoncé qu'elle travaillait sur deux documentaires pour Apple TV +. Le premier concernera le harcèlement au travail tandis que le second traitera de santé mentale.

Tim Cook "entouré" de toutes les stars partenaire d'Apple TV+. © Capture d'écran Apple

Et toujours :

