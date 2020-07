"Freebox Pop (v8) : quel prix pour la nouvelle Freebox ?"

[FREEBOX V8] Peut d'informations ont filtré quant au tarif de la nouvelle freebox que Free dévoilera ce 7 juillet à 10 heures dans le cadre d'une keynote.

Sommaire Freebox Pop

Freebox Pop date de sortie

Freebox Pop prix

[Mis à jour du 3 juillet 2020 à 12h31] A quel prix sera proposé la Freebox Pop ? Aucune indication n'a filtré à ce sujet, en amont de la keynote de présentation du 7 juillet. Alors que le modèle précédent, au positionnement très premium, la Freebox Delta, est proposé à 49,99 euros par mois, la nouvelle Freebox, la Freebox Pop, devrait être plus abordable. C'est en tout cas la volonté de Xavier Niel, qui aspire à renouer avec le moyen de gamme, l'ADN de Free. Selon les experts, le prix de la Freebox Pop, ou Freebox v8, devrait se situer autour des 30 euros par mois.

Le lancement de la Freebox Pop approche ! Free vient d'envoyer une invitation à la presse pour une keynote qui se tiendra le 7 juillet à partir de 10 heures. L'opérateur télécom n'en dit pas plus mais il ne fait guère de doute que cette annonce portera sur la Freebox v8, dont le lancement avait été retardé à cause du confinement. C'est Netflix qui, il y a quelques jours, a révélé quelques unes des fonctionnalités de la prochaine Freebox sur son site. Sur sa page dédiée au décodeur Free, le service de SVOD a temporairement laissé apparaître le nom de la nouvelle Freebox comme l'a relevé un utilisateur sur Twitter. Ce sera la Freebox Pop. Netflix nous apprend également que celle-ci profitera d'un sound surrond 5.1 et Dolby Atmos. La nouvelle box sera compatible avec la 4K Ultra HD, tout comme l'était la Freebox Delta. Alors que le compte Twitter de Mamie Georgette, compte parodique non affilié à Free (mais toujours bien informé) s'est réveillé ce 30 juin, celui de Free lui a répondu : avec un Gif de Xavier Niel, le compte de l'opérateur promet que la sortie de la Freebox v8 est pour bientôt !

Cette nouvelle box, la Freebox v8 ou Freebox Pop répondrait à la volonté de Xavier Niel de proposer un modèle plus accessible et qui embarque, selon Android TV Rumors, Android TV. Le site rappelle ces propos tenus par le patron de Free, courant mai, où il révélait la nécessité de "retrouver un centre de gamme qui soit accessible, transparente, qui fasse rêver." La Freebox Pop profitera d'un sound surrond 5.1 et Dolby Atmos. La nouvelle box sera compatible avec la 4K Ultra HD, tout comme l'était la Freebox Delta. Selon les informations d'Universfreebox, elle serait aussi en mesure d'assurer un débit théorique allant jusqu'à 2,5 Gbit/s. C'est bien plus que les 1 Gbit/s de ses concurrents, mais aussi bien moins que les 8 Gbit/s de la Freebox Delta.

Le lancement de la nouvelle Freebox est lui aussi impacté par la crise du coronavirus. Pour rappel, Free avait initialement prévu de lancer la Freebox v8, courant février. Mais les jours ont passé sans que l'opérateur télécom ne fasse d'annonce à ce sujet. C'est finalement le 7 juillet que Free, qui a convié toute la presse à une keynote de présentation, devrait dévoiler sa nouvelle box. La conférence débutera à 10h. La Freebox Pop devrait être proposée à la commercialisation dans les jours qui suivent.

A quel prix sera commercialisée la Freebox v8 ou Freebox Pop ? Pour rappel, Xavier Niel veut en faire un modèle plus accessible que la Freebox Delta, qui est commercialisée à 49,99 euros par mois, et que la Freebox One, qui est, elle, proposée à 39,99 euros par mois. Sachant que la Freebox est historiquement proposée à 29,99 euros par mois, on peut penser que la Freebox Pop se rapproche de cette tranche. Selon les premières estimations, elle devrait être proposé entre 30 et 35 euros par mois.