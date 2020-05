Facebook : le point sur les dernières actualités du réseau social

[Facebook] La nouvelle version du site Web de Facebook bénéficie d'un mode sombre et d'un affichage plein écran des photos et vidéos.

[Mise à jour le 29 mai 2020 à 14h55] Trois semaines après l'annonce du déploiement d'une nouvelle interface Facebook sur desktop, tous les utilisateurs n'ont pas encore fait la bascule. Pour rappel, la nouvelle interface sera activable directement depuis la homepage. Il suffit de cliquer sur la petite flèche, en haut à droite de son écran, à côté du point d'interrogation. Une liste d'option s'affichera alors dont celle qui permet de passer au nouveau Facebook (si toutefois vous y êtes éligible). Parmi les principaux changements, on peut citer l'apparition d'un mode sombre avec une luminosité moins prononcée pour les environnements moins éclairés et une nouvelle mise en page qui permet d'afficher les photos et vidéos en plein écran. Globalement, la nouvelle interface se rapproche de ce que les utilisateurs voient sur leur mobile.

Fondé en 2004 par Mark Zuckerberg, Facebook est aujourd'hui le réseau social le plus populaire au monde avec près de 2,32 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Ce réseau qui "vous permet de rester en contact avec les personnes qui comptent dans votre vie", tel que l'énonce sa devise officielle, a réalisé près de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017, essentiellement grâce aux publicités qui sont diffusées en son sein. Cela fait déjà près de 2 ans que les experts pointent la menace qui plane sur Facebook, à savoir le désintérêt des plus jeunes utilisateurs à l'égard de la plateforme. Un désintérêt qui va se traduire, pour la toute première fois, par une baisse du nombre d'utilisateurs en France et en Allemagne, selon les estimations d'eMarketer. Le réseau social aura perdu 1,3% d'utilisateurs en France, d'ici fin 2019. Le nombre ne sera plus que de 27,6 millions d'internautes. La tendance devrait s'aggraver à tel point que, dès 2022, il y aura de nouveau moins de Français sur Facebook qu'en dehors, selon eMarketer. Si certains désertent la plateforme pour des services comme Snapchat ou Tik Tok, ils sont dans les faits nombreux à rester dans la galaxie Facebook, en utilisant plutôt WhatsApp ou Instagram. En 2020 , le nombre d'utilisateurs d'Instagram de moins de 25 ans surpassera d'ailleurs celui de Facebook.

L'inscription à Facebook est facile et gratuite. Il suffit de renseigner ses nom et prénom, âge et sexe. Puis de choisir une adresse email et un mot de passe qui feront office d'identifiants de connexion. Une fois les conditions générales de Facebook acceptées, l'utilisateur sera officiellement inscrit au réseau social.

Pourquoi Facebook est-il gratuit ? Parce que vous êtes le produit, comme le rappelle l'expression consacrée sur le Net. Facebook vous laisse utiliser son service gratuitement et, en échange, se finance via les publicités auxquelles vous êtes exposés durant votre parcours. La plateforme collecte également des données relatives à votre utilisation de son service, en accord avec le RGPD en Europe, pour permettre aux annonceurs de vous adresser des publicités personnalisées. Par exemple, si vous vous rendez sur un site de mode, il n'est pas rare que vous voyiez, quelques minutes après sur Facebook, une publicité mettant en avant les produits que vous avez consultés. C'est ce qu'on appelle du reciblage publicitaire.

Avant de chercher à contacter directement le SAV de Facebook, n'hésitez pas à vous rendre au sein de la page FAQ / Help Center pour regarder si la plateforme ne communique pas déjà, en libre-accès, la solution à votre problème. Quels sont les noms autorisés sur Facebook ? Où accéder à ses paramètres Facebook ? Comment modifier ou réinitialiser son mot de passe ? Facebook répond, au sein de cette rubrique, à quelques unes des questions que les utilisateurs se posent le plus souvent. Le réseau social a également mis sur pied une communauté d'aide au sein de laquelle des utilisateurs de la plateforme répondent volontiers à vos interrogations. La rubrique Support vous permettra, elle, de suivre l'avancée de vos échanges avec l'équipe SAV de Facebook.

Reste une dernière option, l'email. Facebook dispose de plusieurs emails de contact génériques :

platformcs@support.facebook.com, pour les remboursements de type financier

press@fb.com, pour les demandes presse

advertise@fb.com, pour les problèmes liés à la publicité

Certains utilisateurs de Facebook n'aiment pas recevoir des demandes d'amis qui sortent de nulle part ou des messages embarrassants de la part d'amis oubliés depuis longtemps. Voici, comment rester caché au sein de la plateforme.

Après avoir cliqué sur la petite "flèche" en haut à droite, sélectionnez "Confidentialité". Cliquer sur le bouton "modifier" situé à droite de chaque paramètre, puis fermez. Pour atteindre le niveau de confidentialité le plus strict possible, ouvrez le menu déroulant et sélectionnez "Moi uniquement". Avec ce paramétrage, vous seul serez en mesure de voir vos futures publications.

Vous pouvez également faire en sorte que les inconnues ne puissent pas vous demander de devenir son ami en choisissant "Amis et leurs amis" dans le menu "Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis".

Vous pouvez également filtrer les personnes qui peuvent vous envoyer des messages Facebook. Il vous suffit de sélectionner "Filtrage strict" pour empêcher des inconnus d'entrer en contact avec vous.

Vous pouvez aussi faire en sorte que les gens qui ont votre e-mail ou votre numéro de téléphone ne vous retrouve pas par ce biais.

Pour faire obstacle aux gens qui tapent votre nom dans Google et accèdent ainsi à un aperçu de votre fil d'actualité Facebook, assurez-vous d'avoir décoché l'option "Voulez vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil ?"

Pour trouver ses amis sur le réseau social, il suffit de renseigner leur nom et prénom dans la barre de recherche. Il était autrefois possible de les retrouver grâce à leur numéro de téléphone mais Facebook a désactivé cette possibilité en avril 2018 car elle était utilisée à des fin malveillantes. Autre possibilité, taper le prénom et le nom de cette personne sur Google, suivi de site:facebook.com.

Le logo de Facebook depuis juillet 2015. © Facebook

Facebook est depuis toujours associé au bleu de son logo. Une raison à ce choix de couleur ? Mark Zuckerberg est daltonien et c'est la couleur qu'il voit le mieux. Le réseau social a connu trois logos depuis ses débuts. Un premier logo "thefacebook" entre crochets, bleu clair sur bleu foncé. Mais la société a enlevé la particule "the de son nom après l'achat du nom de domaine facebook.com en 2005 pour 200 000 dollars. Elle opte en conséquence pour un logo facebook en lettrage blanc sur fond bleu.

La société a toutefois annoncé un changement d'ampleur, le 6 novembre dernier. Pour bien signifier que le groupe Facebook ne se réduit plus à son réseau social, facebook.com, la société adopte un nouveau logo, animé et en lettres majuscules, qui passera du orange et fuschia (les couleurs d'Instagram) au bleu puis au vert (comme son service WhatsApp). "Nous introduisons un nouveau logo et différencions davantage la société Facebook de l'application Facebook, qui conservera sa propre marque", a justifié Antonio Lucio, le directeur marketing du géant américain, sur la newsroom du groupe.

Les Facebook Ads sont les publicités qui sont diffusées sur Facebook et sur les sites et applications partenaires. Photos, vidéos, Carousel, Collections ou Stories sont autant de formats qui sont proposés aux annonceurs. Ces derniers bénéficient également de la force de frappe du réseau social le plus populaire au monde et du ciblage inégalé qu'il permet grâce à la donnée socio-démo qu'il récolte lors de toute nouvelle inscription à la plateforme ou à d'autres services via le Facebook Connect. Arrivés en 2007, les Facebook Ads ont permis à Facebook, dont l'utilisation est gratuite pour l'utilisateur, de générer l'essentiel de son chiffre d'affaires.

Pressentant la montée en puissance des messageries instantanées, Facebook a lancé son propre service, Facebook Messenger, dès 2011. Messenger, qui compte plus de 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde, s'est véritablement imposé dans les usages lorsque Facebook a décidé, en juillet 2015, de rediriger systématiquement la consultation des messages sur mobile vers l'application Messenger. L'application est de surcroît devenue accessible aux utilisateurs ne disposant pas de compte Facebook. Ces derniers peuvent s'inscrire avec leur numéro de téléphone.

Les contacts de Messenger sont les mêmes que ceux de Facebook et les utilisateurs peuvent les trouver grâce à leur carnet d'adresses. Il suffit d'enregistrer son numéro de téléphone sur l'application. A noter que ce numéro reste invisible aux autres utilisateurs, il est considéré comme une information personnelle.

Facebook est, comme la plupart des Gafa, régulièrement critiqué pour sa politique fiscale. La France ne fait pas exception. La plateforme s'y est acquitté d'un impôt de près de 1,9 million d'euro en 2017 pour un chiffre d'affaires déclaré de 55,9 millions d'euros. Un montant grandement minoré par la stratégie de facturation de certains services (marketing, R&D) depuis l'Irlande où la fiscalité est plus avantageuse. Les experts estiment que Facebook aurait plutôt dû s'acquitter d'un impôt de 100 millions d'euros pour cet exercice. En 2018, les choses vont changer comme l'expliqué le directeur général Europe du Sud de Facebook, Laurent Solly. "A partir de l'année 2018, les revenus de Facebook investis par des entreprises sur le territoire et accompagnés par nos équipes seront déclarés dans le pays", a-t-il promis au micro de France Inter. Ce changement concernera une trentaine de pays entre 2018 et le premier semestre 2019. "Nous sommes convaincus que le passage à une structure de vente "acheteur vendeur" locale apportera plus de transparence", a indiqué le directeur financier du groupe dans une note de blog.