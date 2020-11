Charli D'Amelio : plus de 100 millions d'abonnés TikTok, une première

A peine 16 ans et déjà près de 101,1 millions d'abonnés sur la nouvelle plateforme à la mode... La jeune Américaine s'est rapidement imposée dans le paysage médiatique.

[Mise à jour du 25 novembre 2020 à 9h16] Charli d'Amelio, la pépite américaine de TikTok, vient de dépasser un cap symbolique. Celui des 100 millions d'abonnés. Celle qui s'est faite connaître grâce à ses démonstrations de danse cumule désormais près de 101,1 millions d'abonnés. Une première sur TikTok... ais pas sur Instagram. Le mannequin Kylie Jenner y cumule, par exemple, plus de 200 millions d'abonnés. Charli d'Amelio reviendra sur son parcours exceptionnel dans un livre intitulé "Essentially Charli : The Ultimate Guide to Keeping It Real" dont la sortie est prévue en décembre prochain.

Véritable star de TikTok, Charli D'Amelio s'est fait connaître à partir de 2019 grâce à ses vidéos aussi amusantes que ludiques où elle fait des démonstrations de danse. Ses vidéos ont très vite généré chacune des millions de vues, de like et de partages. La jeune Américaine (elle est née le 1er mai 2004) est également présente sur d'autres plateformes comme Instagram, Twitter et Youtube. Elle a une sœur, Dixie, qui est elle aussi une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux. Toutes deux ont professionnalisé leur activité en intégrant, en novembre 2019, la Hype House. Cette maison abrite une vingtaine de spécialistes de la création de contenus qui vivent en communauté. En janvier 2020, Charli D'Amelio a signé avec l'agence de talents UTA. Une collaboration avec celle qui est aujourd'hui le compte le plus suivi sur TikTok se monnaie au moins plusieurs centaines de milliers de dollars.

Charli D'Amelio est également présente sur Instagram. Elle y compte beaucoup moins d'abonnés que sur TikTok mais reste une personnalité très suivie, avec 24 millions de fans tout de même. Pour suivre Charli D'Amelio sur Instagram

"Je ne suis pas douée avec Twitter mais je fais de mon mieux." Telle est la biographie que la star de TikTok a décidé d'accoler à son compte Twitter. Un aveu qui ne semble pas refroidir les abonnés, qui sont nombreux, près de 3,4 millions, à suivre les gazouillis textuels et vidéos de Charli D'Amelio. Pour suivre Charli D'Amelio sur Twitter