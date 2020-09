La plateforme de musique Qobuz lève 10 millions d'euros

Le Français, spécialiste de la musique en qualité haut de gamme, ambitionne d'ouvrir de nouveaux marchés comme le Japon, l'Australie ou l'Amérique latine.

La plateforme française de streaming et de téléchargement de musique haute qualité Qobuz lève 10 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques Nabuboto et Québecor. Cette levée, qui fait suite à une augmentation de capital de 12 millions d'euros en août 2019, doit permettre à Qobuz d'accélérer son développement à l'international. "On couvre pour l'instant à peine un tiers du marché mondial de la musique en ligne, les opportunités sont nombreuses", rappelle Georges Fornay, ancien de Playstation tout juste nommé directeur général délégué de la plateforme. Ce spécialiste de l'entertainment aura donc pour mission de superviser l'expansion internationale de Qobuz, qui est pour l'instant accessible dans 12 pays : la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse.

Le continent américain, qui représente plus de la moitié du marché de la musique en ligne dans le monde, est particulièrement important pour Qobuz. La plateforme y a ouvert une filiale en 2019, qui compte cinq collaborateurs. De sorte que les Etats-Unis contribuent à près de 20% de son chiffre d'affaires. Ce pourcentage pourrait évoluer en fonction du développement commercial de la société dans d'autres marchés cibles. "On pense aux pays scandinaves, l'Australie et la Nouvelle Zélande, la zone Latam et pourquoi pas le Japon, le second marché de la musique dans le monde, mais qui est plus difficile à adresser", énumère Georges Fornay. Qobuz pourrait appuyer cette stratégie de développement par l'ouverture de bureaux sur place.

Pas question pour autant d'aller jouer des coudes avec les géants du secteur que sont Apple Music et Spotify. Qobuz, qui est passé par un redressement judiciaire fin 2015, après avoir injecté plus de 21 millions d'euros depuis son lancement en 2007, s'est fait une raison. Il n'est donc plus question de viser 750 000 abonnés à l'horizon 2021, comme l'ambitionnaient les repreneurs en 2017. Mais de s'imposer sur la niche de la musique très haut de gamme, en ciblant les quadragénaires et plus férus de musique classique, jazz et rock classique. "Avec un ARPU (revenu par utilisateur, ndlr) quatre fois supérieur à celui de Spotify nous n'avons pas besoin de nous lancer dans la course au volume", assure Georges Fornay.

Qobuz a d'ailleurs annoncé en juin 2020 qu'il abandonnait le streaming musical en qualité MP3 pour ne proposer que du streaming de qualité Hifi non compressée. L'offre Premium à 9,99 euros par mois, qui permettait à la plateforme de s'aligner sur les tarifs des géants du secteur, disparait donc du catalogue. "Nous continuons bien sûr à assurer le service pour les abonnés existants, mais nous ne désespérons pas de les faire basculer vers de la meilleure qualité", précise Georges Fornay. Qobuz propose une formule Hi-Fi en qualité CD (FLAC 16 bits à 44,1 kHz) et une formule Studio en qualité Hi-Res (FLAC 24 bits jusqu'à 192 kHz) à respectivement 19,99 euros par mois (199,99 euros par an) et 24,99 euros par mois (249,99 euros par an). Les utilisateurs qui déboursent 299,99 euros par an peuvent, en plus de la formule Studio, bénéficier de réductions sur les achats de musique en "qualité Hi-Res". L'ensemble des clients de Qobuz accèdent à un catalogue de près de 60 millions de titres et plus de 500 000 critiques d'albums et biographies.

Qobuz reste très discret sur ses performances financières. Impossible de connaître le chiffre d'affaires de la société ou de savoir si elle est rentable. "La rentabilité n'est pas un objectif à court terme", balaie Georges Fornay. Le dirigeant consent toutefois à révéler que le chiffre d'affaires a crû de 45% entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. "Nous sommes sur la même tendance de croissance depuis début avril", ajoute-t-il. L'activité n'a pas souffert du coronavirus. C'est même le contraire pour la partie téléchargement, dont l'activité a doublé en avril par rapport à l'année précédente. Qobuz, qui compte 70 salariés et un réseau d'une vingtaine de freelances, ambitionne de doubler son chiffre d'affaires tous les deux ans. Il lui faudra toutefois composer avec l'arrivée de nouveaux concurrents de poids, dont Amazon Music. L'e-commerçant a annoncé en début de mois le lancement de son offre HD en France au tarif de 14,99 euros par mois. Moins cher que Qobuz donc. Pas de quoi inquiéter Georges Fornay. "On les a face à nous aux Etats-Unis et au Royaume-Uni depuis près d'un an, sans que notre croissance soit impactée."