Avec le Gitex, Dubaï se réclame capitale de la tech mondiale

Evénement tech de la ville de Dubai, le Gitex Global 2022 voit les choses en très grand, non sans balbutiements.

"Encore un peu chaotique"... Vice-présidente du Dubaï World Trade Center, organisatrice du Gitex Global, Trixie LohMirmand est brutalement honnête au moment de présenter la grande messe tech dubaïote aux médias présents sur place, dont le JDN, convié par l'organisation.

Trixie LohMirmand, vice-président du Dubai World Trade Center. © Jérémy Le Bescont

Malgré une ouverture balbultiante avec le calendrier de la matinée malmené sans qu'on ne sache trop pourquoi, le Gitex ne cache pas ses ambitions : "en plein désert (...)Dubaï est l'une des villes du monde les plus actives en termes de technologie" et en tire une certaine "'fierté", relève Trixie LohMirmand. Sur sa communication, le Gitex revendique sa position de "plus important événement tech du monde", devant le CES de Las Vegas, donc. Le gouvernement y prend une place tout particulière avec "plus de 250 stands" pour présenter "les innovations technologiques au service du pays".

Une voiture électrique volante comme clou du premier jour

Toujours armée d'un franc-parler assez rafraichissant, la vice-présidente avertit les médias que "les Emirats Arabes Unis sont des pays différents" culturellement et prie donc d'adopter "un état d'esprit différent au sujet de ce que signifie le progrès ici". Le choc culturel avait déjà eu lieu lorsque les journalistes français avaient tenté d'échapper au discours d'ouverture, au grand dam des attachés de presse locaux, visiblement peu habitués à l'effronterie.

Avec une coordination fantasque, des changements d'horaires répétitifs et des évènements qui se succèdent de part et d'autres malgré plusieurs dizaines de kilomètres entre eux, il fallait de toute façon se montrer conciliant en cette ouverture du Gitex Global 2022, dont le clou de la journée devait être le tout premier vol public de la XPeng Aeroht X2, une voiture électrique volante dont les premières itérations ont vu le jour en 2016. Après près d'une heure de trajet sur les 2x6 voies de Dubaï pour atteindre le Skydive, lieu de l'exploit, nous avons pu assister à 90 secondes de vol stationnaire de cette voiture manifestement toujours en développement : selon nos informations, la compagnie chinoise n'avait pas l'autorisation des autorités locales de montrer davantage pour des raisons de sécurité mais au regard de l'exclamation de l'équipe d'XPeng après l'atterrissage réussi, cette présentation publique sommaire était sans doute le plus pertinent, bien que frustrante.

Au terme de ce premier jour du Gitex Global, l'impression est très mitigée et il faut espérer que ce grand showroom trouvera son rythme de croisière. Cet évènement se targue d'accueillir plus de 4000 entreprises (dont plus d'une centaine françaises) et plus de 100 000 personnes, une fourmilière qui s'étend sur plusieurs kilomètres autour du DBWC, metaverse, cybersécurité, gestion et stockage des data sont cette années les thématiques les plus évidentes. L'environnement ? Ce sera pour "le Gitex Impact au mois de mai 2023", promet Trixie LohMirmand, promotrice d'une marque qui ne cesse de se développer et qui devrait très rapidement annoncer le lancement d'un autre événement sur le continent africain.