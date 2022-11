Au NFT.London, l'écosystème cherche la recette pour séduire le grand public

Créée en 2019, la conférence annuelle NFT.NYC s'installe à Londres les 3 et 4 octobre. L'opportunité de découvrir les innovations de demain liées aux NFT et aux DAO.

C'est au sein du quartier historique de Westminster, dans l'enceinte de six étages du Queen Elizabeth II Centre, que les professionnels du Web3 se sont donnés rendez-vous dès le jeudi 3 octobre pour le NFT.London, la première émanation européenne de l'histoire du NFT.NYC, un événement annuel newyorkais entièrement consacré aux NFT et à leurs applications.

Malgré un week-end chargé par le Web Summit de Lisbonne (par ailleurs encore priorisé par les entreprises les plus emblématiques du secteur), plus de 600 speakers se succèdent durant deux jours devant une audience de 2 500 personnes. L'événement consiste en une série de tables rondes très concises, entre dix à vingt-cinq minutes, portées par des entrepreneurs, acteurs et observateurs de l'écosystème Web3 ; un format efficace pour survoler les nombreux cas d'usage des NFT, malheureusement moins pour approfondir les sujets, d'autant que le programme propose trois à quatre conférences simultanément et impose donc des choix.

"Pas encore de révolution parmi les jeux Web3"

En sa qualité de CTO et cofondateur d'Immutable, layer-2 d'Ethereum et sponsor principal de l'évènement, Alex Connolly se taille la part du lion avec trois présentations. L'ambition de ce réseau secondaire est de devenir un acteur majeur du jeu vidéo, comme l'a récemment illustré son partenariat et soutien technique avec GameStop pour le développement d'une plateforme dédiée au jeu.

Booth du réseau Immutable X au Queen Elizabeth II Centre. © Jérémy Le Bescont

Lors de sa première keynote, il détaille les enjeux et obstacles systémiques de l'intégration des concepts Web3 au sein des jeux, principalement les frictions technologiques que sont la nécessité d'un wallet pour l'utilisateur ou encore la capacité des réseaux à supporter des milliers de connexion. Nous n'avons "pas encore vu de révolution parmi les jeux Web3", dit-il en évoquant les jeux de première génération (Cryptokitties) et de deuxième génération (Axie Infinity, Gods Unchained), avant de présenter les projets Illuvium, Guild of Guardians et Midnight Society, supposés incarner une troisième génération à même d'intéresser la très large audience de gamers.

Au fil des différentes discussions, il est très clair que si le Web3 aspire à mettre fin à l'hégémonie des Gafa par le partage de revenus avec l'audience de joueurs, auditeurs et spectateurs, pour l'heure celle-ci se fait encore attendre et les seules promesses de ruissellement, de protection des données et de décentralisation ne suffisent pas à l'attirer.

De fait, le réseau Immutable mise sur l'abstraction des notions de blockchain, wallet et cryptomonnaies, un changement de paradigme assumé au sein de la plupart des tables rondes, comme celle intitulée "Valoriser la culture populaire et créer une nouvelle économie grâce aux NFT", lors de laquelle le journaliste britannique Conor McNicholas avoue bien volontiers que le terme NFT a été "terrible d'un point de vue marketing pour l'adoption du grand public".

Un distributeur physique de NFT au NFT.London. © Jérémy Le Bescont

"Les gens ne veulent pas en entendre parler, c'est le nouveau HTML, c'est un terme qui va disparaitre", insiste l'ancien rédacteur du NME. A l'image de ce distributeur physique de NFT disposé devant le bâtiment, le secteur veut donc soigner la forme pour se rendre plus accessible.

Outre l'adoption du grand public, le NFT.London est l'opportunité d'évoquer d'autres questions désormais concrètes : l'intégration des actifs numériques dans un héritage, la traçabilité d'un bien physique par un passeport numérique ou les différentes taxations selon les législations.

En raison de la brièveté des discussions, il est néanmoins difficile d'en tirer la moindre substance et c'est là le gros point noir de cet événement, pourtant miroir révélateur d'un écosystème bouillonnant.