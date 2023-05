L'emploi dans le jeu vidéo se porte bien malgré la crise

L'Agence Française pour le Jeu Vidéo publie son "Observatoire de l'emploi du jeu vidéo". L'occasion de faire le point sur l'évolution du marché dans le secteur.

Contrairement aux autres secteurs, l'industrie du jeu vidéo résiste bien face aux différentes crises que nous avons subies au cours des dernières années, notamment avec le Covid et la guerre en Ukraine. Elle connait une croissance de 1,7% entre 2021 et 2022 en France, et par conséquent continue de recruter.

L'Ile de France, principal bassin d'emploi

Evolution des offres d'emploi dans le jeu vidéo. © AFJV

47% de l'ensemble des acteurs du jeu vidéo, soit 308 entreprises, ont leurs bureaux dans la région Ile de France. Par effet domino, 53% des annonces de recrutement au sein du secteur concernent des postes dont l'affectation se situe dans cette région. Cette domination de la région capitale pourrait être gênante dans d'autres secteurs mais pas dans celui du jeu vidéo, comme l'explique Valérie Dmitrovic, directrice générale de Quest Education Group et cofondatrice du Gaming Campus et de la Guardia Cybersercurity School : "L'écosystème du jeu vidéo est fort car il possède un maillage d'associations locales qui travaillent ensemble. En plus de ces associations, nous avons deux syndicats du jeu vidéo, le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels et loisirs) et le SNJV (Syndicat national du jeu vidéo). Tous ces acteurs consolident un écosystème fort sur l'ensemble du territoire français".

Répartition des métiers du jeux vidéo selon les régions. © AFJV

Le CDI devient la norme

Si par le passé certains métiers du jeu vidéo ne pouvaient pas, comme les infographistes, espérer un CDI, désormais tous y ont accès et son utilisation rentre dans les mœurs du secteur. "Cette généralisation du CDI s'explique par une stratégie dont le but est de fidéliser les collaborateurs et de répondre à leurs attentes, car aujourd'hui les profils seniors sont très demandés et rares. Par exemple à Montréal, un senior peut perdre son travail le lundi et retrouver une place le mardi", poursuit Valérie Dmitrovic.

Répartition des contrats proposés en 2022 © AFJV

L'alternance peine à rentrer dans les mœurs

Les demandes d'alternants sont aussi fortes dans les métiers du marketing, de la communication mais pas dans les métiers de la production. "Les entreprises se disent qu'avec un alternant développeur, elles risquent de ne pas pouvoir compter sur lui certaines semaines au cours de la production du jeu. La confidentialité est aussi prise en compte. Mais les choses changent lentement et avec des écoles comme la nôtre qui s'adaptent pour minimiser les absences des alternants au travail pour raison de cours, le secteur sera bientôt moins frileux par rapport à l'alternance", conclut Valérie Dmitrovic.