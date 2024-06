Cette technique permet de s'offrir un menu gastronomique pour 16 euros – mais il faut s'y prendre à l'avance

Envie de se faire un très bon restaurant sans trop dépenser ? Il existe une astuce pour accéder à une cuisine de qualité pour une quinzaine d'euros.

Une récente étude Ipsos a révélé que le restaurant occupait une place importante dans les habitudes de vie des Français, mais tous ne peuvent pas en profiter autant qu'ils le souhaiteraient. En effet 84% des Français considèrent la gastronomie comme un art, mais la haute gastronomie n'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Heureusement, un bon plan existe pour les gourmets qui souhaitent faire attention à leur budget...

Cela peut paraître surprenant mais il est tout à fait possible de déguster un menu gastronomique pour seulement 16 euros, un prix déjà considéré comme raisonnable pour un simple plat dans un restaurant standard en ville. Mais 16 euros, c'est bien le prix proposé par exemple par un restaurant de Vesoul (Haute-Saône). En avril dernier, on pouvait y lire un menu composé d'un apéritif et de ses amuse-bouches, d'une salade de truite et légumes acidulés en entrée, d'un pavé de bœuf aux 3 poivres accompagné d'un risotto d'orges et d'endives braisées en plat principal. Ce menu gastronomique se terminait avec un plateau de fromage et un moelleux chocolat-amande en dessert.

Ce n'était pas pour une occasion particulière. Ce restaurant géré par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat est en fait un restaurant d'application, autrement dit, un restaurant pédagogique permettant aux élèves de mettre en pratique leur formation. Sous l'encadrement de leurs professeurs, ils assurent l'intégralité de la prestation culinaire et du service, se confrontant ainsi à la réalité de leur futur métier avec de véritables clients.

Au-delà de l'aspect économique, manger dans un restaurant d'application présente d'autres avantages. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles façons de cuisiner et d'accéder à un niveau de gastronomie habituellement réservé à une clientèle aisée. Les repas y sont rarement décevants, ils sont préparés et servis par des apprentis passionnés, soucieux de bien faire. De plus, les ingrédients sélectionnés avec soin en font une expérience culinaire à part entière.

Un menu gastronomique dans un restaurant d'application coûte en principe bien moins cher qu'un menu de qualité équivalente dans un établissement privé. Les tarifs varient selon plusieurs critères, tels que le niveau de formation des élèves. À Vesoul, le menu à 16 euros est préparé par des apprentis en CAP, tandis qu'il faut compter 20 euros pour un menu concocté par des élèves plus expérimentés, en BEP. La zone géographique et la réputation de l'établissement peut aussi influer sur le prix. Au restaurant Le Premier de l'école Ferrandi à Paris, le menu hors boissons monte à 34 euros par personne.

Pour trouver un restaurant d'application proche de chez soi, il convient de se rapprocher des écoles hôtelières et des centres de formation au CAP et BEP cuisine de sa région. Les adresses de restaurants d'application ne manquent pas, avec plus d'une centaine d'établissements répartis sur tout le territoire français. La réservation est généralement obligatoire et dans certains établissements, il est préférable de s'y prendre plusieurs semaines à l'avance. Il faut également être attentif aux dates des vacances scolaires, période durant laquelle ces établissements sont habituellement fermés.