Villes endettées : Levallois toujours n°1, Paris entre dans le top 10

[VILLES LES PLUS ENDETTEES] A l'aube des élections municipales de 2020, découvrez le dernier classement des communes de France où l'endettement par habitant est le plus élevé.

Quinze ans que cela ne s'était pas produit. La dette cumulée des 35 000 communes de France recule sur un an. Selon nos calculs, effectués à partir des données publiées par Bercy, l'encours total de la dette des villes s'élève à 64,8 milliards d'euros fin 2018 (derniers chiffres disponibles), soit une baisse de 0,4% par rapport à 2017. Il faut remonter à 2003 pour voir l'endettement des communes tricolores baisser (-0,4%).

"L'Etat comptait sur les collectivités pour se désendetter de manière plus importante et elles ne l'ont pas fait autant qu'il l'aurait souhaité", commente Michel Klopfer, consultant spécialisé dans les finances des collectivités locales. Face à la grogne des élus locaux, le mécanisme de contractualisation financière, adopté par le parlement en 2017 dans le but de contraindre les plus grandes collectivités à limiter la progression de leurs dépenses de fonctionnement, a finalement été assoupli, rappelle le spécialiste : "Le gouvernement a décidé de ne sanctionner que les dépassements de dépenses et a laissé tomber le critère du désendettement. Etant en période de fin de mandat, les collectivités ont donc utilisé leur épargne pour réaliser des investissements."

Toujours d'après nos calculs, à 956 euros en moyenne à l'échelle nationale, la dette par habitant diminue dans la même proportion de -0,4%. Le précédent recul datait de 2014. Comme toute moyenne digne de ce nom, ce chiffre masque des disparités entre les communes, et notamment en fonction de leur taille. Si l'endettement moyen par tête baisse dans les villes de 5 000 à 100 000 habitants, il augmente, en revanche, dans les grandes métropoles (+0,9% dans les villes de plus de 100 000 habitants) et dans les communes de moins de 5 000 âmes, avec un record de +2,4% pour les villages de 250 à 500 habitants.

Plus de la moitié (54%) des municipalités de plus de 20 000 habitants affichent une dette par tête supérieure à la moyenne nationale de 956 euros en 2018. Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) arrive une nouvelle fois en tête du classement des grandes villes de France les plus endettées par habitant.

Les villes à la plus forte dette par habitant en 2018 (villes +20 000 habitants) Rang Libellé Département Dette par habitant 2018 (€) Evolution sur 1 an (%) Capacité de désendettement (années) 1 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 5 452 -7,7 11 2 Bagnolet Seine-Saint-Denis 3 966 6,8 34 3 Aubagne Bouches-du-Rhône 3 384 -2,1 59 4 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 3 382 -2,7 13 5 Agde Hérault 3 298 -11,3 8 6 Paris Paris 3 063 6,5 14 7 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 3 024 -6,0 16 8 Maubeuge Nord 2 891 -0,9 11 9 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 2 861 -5,4 28 10 Fort-de-France Martinique 2 848 4,1 46 11 Cannes Alpes-Maritimes 2 740 -2,6 4 12 Argenteuil Val-d'Oise 2 738 -5,8 9 13 Les Mureaux Yvelines 2 677 -1,4 21 14 Antibes Alpes-Maritimes 2 665 -8,1 14 15 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 2 541 1,1 8 16 Châtillon Hauts-de-Seine 2 445 -13,1 16 17 Plaisir Yvelines 2 438 -4,2 14 18 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 2 433 10,5 18 19 Melun Seine-et-Marne 2 416 -2,3 11 20 Fréjus Var 2 361 -0,7 36

A noter toutefois que l'endettement par Levalloisien diminue pour la 6e année consécutive (-8% sur un an et -30% sur 10 ans). C'est également le cas de la ville d'Agde (Hérault), dont la dette par habitant recule de 11%, lui permettant de troquer la 2e place qu'elle occupait lors de la précédente édition du classement contre la 5e, juste devant Paris.

C'est le fait marquant du classement cette année : la capitale fait son entrée dans le top 10 des villes les plus endettées de France par habitant, avec 3 063 euros de dette par Parisien en 2018. Un chiffre deux fois supérieur à la moyenne de 1 521 euros enregistrée dans les villes de plus de 100 000 habitants. Il est en progression de 7% par rapport à fin 2017 et de 64% par rapport à 2014, date des dernières élections municipales. Sur dix ans, l'endettement par tête de Paris a presque triplé (+194%).

Autre mouvement notable dans le palmarès des communes les plus endettées de France, l'arrivée de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) dans le triumvirat de tête. L'endettement par habitant y bondit de 7% en 2018, après une baisse de 1,1% en 2017. A noter enfin que la dette par tête a diminué dans les trois quarts des villes présentes dans le classement, à l'image de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine (-13%) ou encore Antibes, dans les Alpes-Maritimes (-8%).

D'autres indicateurs permettent de jauger l'équilibre financier des municipalités. Parmi eux figure la capacité de désendettement. Il s'agit du nombre d'années que mettrait une ville à rembourser l'intégralité de sa dette si elle y allouait la totalité de son épargne. "La capacité de désendettement se situe généralement autour de 5 ans pour les grandes villes et autour de 8 ans pour les très grandes villes", note Michel Klopfer. Ci-dessous, le classement des communes de plus de 20 000 habitants ayant la capacité de désendettement la plus faible.

Les villes à la plus faible capacité de désendettement (+20 000 habitants) Rang Libellé Département Capacité de désendettement (années) Dette par habitant 2018 (€) 1 Allauch Bouches-du-Rhône 137 887 2 Aubagne Bouches-du-Rhône 59 3 384 3 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 54 670 4 Le Gosier Guadeloupe 50 1 320 5 Fort-de-France Martinique 46 2 848 6 Fréjus Var 36 2 361 7 Bagnolet Seine-Saint-Denis 34 3 966 8 Clamart Hauts-de-Seine 29 1 727 9 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 28 2 861 10 Oullins Rhône 24 1 664 11 Malakoff Hauts-de-Seine 22 1 578 12 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 21 1 756 13 Arles Bouches-du-Rhône 21 2 044 14 Beaune Côte-d'Or 21 1 095 15 Les Mureaux Yvelines 21 2 677 16 La Seyne-sur-Mer Var 20 2 127 17 Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne 19 1 553 18 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 18 2 433 19 Wattrelos Nord 17 1 375 20 La Possession La Réunion 17 1 345

On y retrouve cinq des 20 villes les plus endettées par habitant : Aubagne, Bagnolet, Fort-de-France, Fréjus et Les Mureaux. Pas de trace, en revanche, de Levallois-Perret, ville la plus endettée de France par habitant, dont la capacité de désendettement s'améliore pour la quatrième année de suite. En 2018, elle passe même sous le seuil d'alerte de 12 ans, fixé par la loi de programmation des finances publiques (2018-2022). "Dans la pratique, on peut considérer qu'il est légèrement supérieur et commence entre 13 et 15 ans", estime Michel Klopfer.

Allauch, la première ville du tableau se situe largement au-dessus de cette barre fatidique. L'encours de la dette de cette commune des Bouches-du-Rhône a bondi de près de 30% en 2018 faisant ainsi grimper le nombre d'années de remboursement de 52 à 137. En avril 2019, pourtant, le maire se félicitait de "la baisse puis le maintien des taux d'imposition" dans la lettre du conseil municipal de mars et l'attribuait à "une gestion financière très rigoureuse qui s'est concrétisée essentiellement par une baisse de l'endettement et une maîtrise des dépenses de fonctionnement". A noter toutefois que l'endettement par Allaudien est inférieur à la moyenne des villes de la même strate (20 000 à 50 000 habitants), qui atteint 1 039 euros.

Ci-dessous, le classement des villes à la plus forte dette totale en 2018 et ceux des villes où la dette par habitant a le plus augmenté entre 2017 et 2018 et entre 2014 et 2018.

Les villes à la plus forte dette totale en 2018 (+20 000 habitants) Rang Libellé Département Encours de la dette (€) Annuité de la dette (€) Capacité de désendettement (années) 1 Paris Paris 6 772 720 000 323 915 000 14 2 Marseille Bouches-du-Rhône 1 660 980 000 214 681 000 9 3 Nice Alpes-Maritimes 474 972 000 77 218 200 11 4 Lyon Rhône 412 401 000 49 340 600 4 5 Lille Nord 382 882 000 43 751 500 6 6 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 349 055 000 119 667 000 11 7 Saint-Étienne Loire 321 548 000 35 422 700 10 8 Argenteuil Val-d'Oise 306 846 000 47 193 400 9 9 Le Havre Seine-Maritime 281 145 000 32 230 300 8 10 Grenoble Isère 277 230 000 30 169 200 11 11 Reims Marne 272 640 000 38 958 000 6 12 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 256 445 000 23 653 300 13 13 Bordeaux Gironde 254 598 000 31 423 000 4 14 Mulhouse Haut-Rhin 237 714 000 25 389 400 9 15 Fort-de-France Martinique 233 648 000 21 094 400 46 16 Perpignan Pyrénées-Orientales 225 051 000 27 304 100 6 17 Tours Indre-et-Loire 218 492 000 23 318 000 12 18 Montreuil Seine-Saint-Denis 213 955 000 26 478 800 11 19 Cannes Alpes-Maritimes 205 599 000 17 173 000 4 20 Nîmes Gard 200 956 000 24 059 400 6

En 2018, Montreuil, Cannes et Nîmes font leur entrée dans le classement des grandes villes à la plus forte dette totale alors même que l'encours total de la dette au 31 décembre 2018 est en baisse de 0,2% dans la première, 2,6% dans la deuxième et 2,1% dans la dernière.

Les villes où la dette par habitant a le plus augmenté entre 2017 et 2018 (+20 000 habitants) Rang Ville Département Hausse de la dette par habitant entre 2017 et 2018 (%) Dette par habitant 2018 (€) Capacité de désendettement (années) 1 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 460 1 782 6 2 Villemomble Seine-Saint-Denis 305 40 0 3 La Garde Var 231 475 2 4 Muret Haute-Garonne 115 93 0 5 Petit-Bourg Guadeloupe 98 675 8 6 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 64 267 1 7 Bourg-lès-Valence Drôme 60 611 6 8 Tassin-la-Demi-Lune Rhône 38 805 5 9 Villeurbanne Rhône 36 215 1 10 Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne 34 1 186 5 11 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 33 1 160 8 12 Orvault Loire-Atlantique 31 757 6 13 Allauch Bouches-du-Rhône 29 887 137 14 Gardanne Bouches-du-Rhône 27 353 3 15 Couëron Loire-Atlantique 25 380 2 16 Saint-Louis La Réunion 22 562 13 17 Vandœvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle 21 231 3 18 Chatou Yvelines 20 572 4 19 La Courneuve Seine-Saint-Denis 19 1 764 10 20 Toulouse Haute-Garonne 18 294 2

Ci-dessus le classement des villes où l'endettement par habitant a le plus progressé entre 2017 et 2018. La dette par habitant a plus que doublé dans 4 d'entre elles : Muret (Haute-Garonne), La Garde (Var), Villemomble (Seine-Saint-Denis) et La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). A l'exception d'Allauch, dans les Bouches-du-Rhône, toutes les communes présentes dans ce palmarès affichent une capacité de désendettement raisonnable. Pour rappel, ce chiffre mesure le nombre d'années qu'une commune mettrait à rembourser la totalité de sa dette si elle devait y allouer la totalité de son épargne.

Les villes où la dette par habitant a le plus augmenté entre 2014 et 2018 (+20 000 habitants) Rang Ville Département Hausse de la dette par habitant entre 2014 et 2018 (%) Dette par habitant en 2018 (€) Capacité de désendettement (années) 1 Miramas Bouches-du-Rhône 50 971 337 2 2 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 857 1 782 6 3 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 616 267 1 4 Villeurbanne Rhône 609 215 1 5 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 387 57 0 6 Oyonnax Ain 272 112 14 7 Cherbourg-en-Cotentin Manche 257 713 3 8 Sèvremoine Maine-et-Loire 236 274 2 9 Annecy Haute-Savoie 225 499 2 10 Alençon Orne 168 324 13 11 La Garde Var 158 475 2 12 Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire 153 410 2 13 Istres Bouches-du-Rhône 150 1 063 10 14 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 143 801 3 15 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 106 2 330 14 16 Toulouse Haute-Garonne 101 294 2 17 La Madeleine Nord 95 321 2 18 Metz Moselle 89 547 8 19 Pessac Gironde 82 284 2 20 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise 80 1 158 10

Ci-dessus, les villes où l'endettement par habitant a le plus progressé depuis 2014, date des dernières élections municipales. Miramas (Bouches-du-Rhône), La Garenne-Colombe (Hauts-de-Seine) et Tremblay en France (Seine-Saint-Denis) arrivent en tête du classement. La hausse de la dette par tête à Miramas a de quoi donner le tournis, mais la ville conserve un endettement par habitant très inférieur à la moyenne nationale de 956 euros et présente une capacité de désendettement plutôt élevée.

Méthodologie

Les chiffres cités ci-dessus sont ceux des budgets principaux exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Les évolutions et les données par habitant ont été calculées à partir des données de population fournies par l'Insee. La capacité de désendettement a été obtenue en divisant l'encours de la dette totale par la capacité d'autofinancement. La mention "Non pertinent" est attribuée à la capacité de désendettement de Bagnolet, Cayenne et Les Mureaux car, d'après Bercy, ces communes présentent une capacité d'autofinancement négative.

Seules les villes de plus de 20 000 habitants ont été retenues, pour éviter le biais des communes touristiques situées en montagne ou sur le littoral à la population administrative très faible. Les données pour Mayotte ne sont pas disponibles.