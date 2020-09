Suppression de la taxe d'habitation : tour de France des économies par commune

Ile-de-France, Bouches-du-Rhône… Où vivent ceux qui réalisent la plus grosse économie grâce à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers dès cette année ?

Les avis de taxe d'habitation vont bientôt déferler dans les boîtes des assujettis. Mais cette année, 80% des foyers d'ordinaire soumis à la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale n'auront rien à débourser. La suppression de la taxe d'habitation, promesse phare du programme électoral d'Emmanuel Macron en 2017, sera finalement étendue aux 20% de foyers restants à compter de 2023. Une décision arrêtée à l'été 2020, après que le président de la République ait pourtant lui-même évoqué un possible report de cette mesure en raison de la crise.

En attendant la suppression pour tous, qui gagne quoi cette année ? L'économie réalisée va de quelques dizaines d'euros dans certaines communes à plus d'un millier dans d'autres. Ci-dessous, les villes où le gain moyen est le plus élevé*.

Gain moyen pour les foyers concernés par la suppression de la taxe d'habitation dès cette année Rang Commune Département Montant moyen économisé en 2020 Nombre de foyers concernés par la suppression de la TH dès 2020 1 Mennecy Essonne 1043 € 3 188 2 Montfermeil Seine-Saint-Denis 1027 € 5 627 3 Marseille 8e Bouches-du-Rhône 993 € 19 617 4 Marseille 12e Bouches-du-Rhône 979 € 16 043 5 Marseille 11e Bouches-du-Rhône 960 € 14 538 6 ex aequo Marseille 9e Bouches-du-Rhône 953 € 18 901 6 ex aequo Orsay Essonne 953 € 2 782 8 Yerres Essonne 951 € 6 482 9 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 937 € 5 354 10 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines 913 € 7 937 11 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 910 € 4 549 12 Frontignan Hérault 910 € 7 363 13 Andrésy Yvelines 901 € 2 734 14 Brunoy Essonne 900 € 5 526 15 Marseille 13e Bouches-du-Rhône 897 € 22 115 16 Guipavas Finistère 889 € 4 020 17 ex aequo Montgeron Essonne 886 € 5 282 17 ex aequo Roquebrune-sur-Argens Var 886 € 4 435 19 Verneuil-sur-Seine Yvelines 880 € 3 525 20 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 875 € 14 788

Mennecy (Essonne), Montfermeil (Seine-Saint-Denis) et le 8e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) arrivent en tête des collectivités où le montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression de la taxe d'habitation à partir de 2020 est le plus élevé. La plupart des villes listées dans le tableau se situent en Ile-de-France et dans les Bouches-du-Rhône. L'Essonne, avec cinq communes, et les Yvelines, avec trois communes sont les deux départements franciliens les plus représentés du top 20 des villes où la suppression de la taxe d'habitation à compter de 2020 fait gagner le plus aux foyers concernés.

Ci-dessous, le palmarès des villes où le nombre de foyers exonérés de taxe d'habitation a le plus progressé par rapport à l'avant-réforme qui, pour rappel, a été déployée à compter de la taxe d'habitation de 2018, via un premier dégrèvement d'un tiers du montant à payer.

Les villes où le nombre de foyers fiscaux exonérés de TH a le plus progressé par rapport à l'avant-réforme Rang Commune Département Evolution du nombre de foyers exonérés de TH entre 2017 et 2020 Nombre de foyers concernés par la suppression de la TH dès 2020 Montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression de la TH en 2020 1 Bois d'Arcy Yvelines +1034% 3 494 842 € 2 Mennecy Essonne +840% 3 188 1043 € 3 Bussy-St-Georges Seine-et-Marne +839% 5 794 759 € 4 Jouy-le-Moutier Val-d'Oise +770% 3 628 722 € 5 Montigny-le-Bretonneux Yvelines +756% 6 357 580 € 6 Chilly-Mazarin Essonne +747% 5 354 766 € 7 Vauréal Val-d'Oise +746% 3 603 680 € 8 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne +696% 4 981 595 € 9 Genas Rhone +692% 2 653 607 € 10 Saint-Cyr-l'École Yvelines +681% 4 414 789 € 11 Morangis Essonne +679% 3 146 766 € 12 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne +673% 5 223 720 € 13 Vélizy-Villacoublay Yvelines +671% 5 309 466 € 14 Bry-sur-Marne Val-de-Marne +666% 3 056 730 € 15 Combs-la-Ville Seine-et-Marne +654% 5 333 681 € 16 Éragny-sur-Oise Val-d'Oise +650% 4 350 674 € 17 Limeil-Brévannes Val-de-Marne +647% 7 078 658 € 18 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne +643% 7 085 584 € 19 Bruges Gironde +640% 5 801 736 € 20 Claye-Souilly Seine-et-Marne +635% 2 909 550 €

Cette fois-ci, toutes les communes, sauf deux, Genas, dans le Rhône, et Bruges, en Gironde, se trouvent en Ile-de-France.

*Classement établi sur la base d'un document révélé par le ministère de l'Economie et des Comptes publics en 2018. Seules les villes de plus de 5 000 foyers soumis à la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale avant la mise en oeuvre de la réforme et pour lesquelles les données sont disponibles ont été prises en compte, soit 907 villes