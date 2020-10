Aide de 150 euros : certains étudiants n'y auront pas droit

[AIDE EXCEPTIONNELLE] Le 14 octobre dernier, le président de la République a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide exceptionnelle à destination des foyers modestes. Son montant peut aller jusqu'à 550 euros pour une famille avec 4 enfants à charge.

[Mise à jour du jeudi 22 octobre 2020 à 14h13] "S'agissant des jeunes, je vous annonce que nous leur étendons cette aide : 150 euros seront également versés aux 400 000 jeunes qui touchent les APL et aux étudiants boursiers", a déclaré le Premier ministre Jean Castex dans les colonnes du JDD le 18 octobre dernier. Attention toutefois à ne pas se réjouir trop vite. Le bénéfice de cette aide de 150 euros sera réservé, précise le service de presse du cabinet du Premier ministre, aux "jeunes aux APL hors étudiants" et aux "étudiants boursiers, qu'ils soient aux APL ou non". Les étudiants qui perçoivent des APL sans être boursiers n'ont donc pas droit à la prime exceptionnelle de 150 euros. Dans cette note de la Caf, on lit que les étudiants salariés de moins de 25 ans qui perçoivent une aide personnelle au logement (Apl) bénéficieront aussi de l'aide.

Mercredi 14 octobre, le président de la République a annoncé le déploiement d'une nouvelle aide exceptionnelle. "Ce que nous allons faire, c'est pour les bénéficiaires du RSA et des APL - ce qui touche du coup tous les jeunes très largement, les 18/25 ans - d'avoir une aide exceptionnelle, pendant ces 6 semaines qui viennent, de 150 euros plus 100 euros par enfant, la même chose que ce qu'on a fait, justement, au printemps", a déclaré le chef de l'Etat.

Le montant de l'aide exceptionnelle sera versée en une fois fin novembre 2020

Des propos qui pouvaient laisser penser que les bénéficiaires des aides au logement percevraient, comme ceux qui touchent le RSA, 150 euros d'office, augmentés de 100 euros par enfant. Et donc que les étudiants bénéficiaires des APL, pour beaucoup sans enfant, se verraient octroyer la somme de 150 euros. Or, ce n'était pas le cas pour l'aide exceptionnelle de solidarité versée au printemps aux familles et aux personnes les plus modestes, à laquelle Emmanuel Macron faisait référence, et qui avait bénéficié :

Aux foyers allocataires du RSA ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) en avril ou en mai 2020, qui ont perçu une aide de 150 euros, à laquelle se sont ajoutés 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans

Aux familles bénéficiaires des APL en avril ou en mai 2020, qui ne perçoivent ni le RSA ni l'ASS, qui ont bénéficié d'une aide de 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans.

C'était donc le même dispositif que l'exécutif entendait déployer. L'entourage du Premier ministre a d'ailleurs précisé à l'AFP dès le lendemain de l'interview du chef de l'Etat que seuls les bénéficiaires du RSA et de l'Allocation de solidarité spécifique percevraient une aide de 150 euros, auxquels s'ajouteront encore 100 euros par enfant. Mais face à la déception provoquée, le gouvernement est revenu sur sa décision : "S'agissant des jeunes, je vous annonce aujourd'hui que nous leur étendons cette aide : 150 euros seront également versés aux 400 000 jeunes qui touchent les APL et aux étudiants boursiers", a déclaré le Premier ministre Jean Castex dans les colonnes du JDD le 18 octobre dernier.

La prime sera allouée automatiquement fin novembre 2020 aux destinataires éligibles sans démarche nécessaire de leur part. Pour plus de détails sur le montant auquel vous pouvez prétendre, consultez le tableau ci-dessous.