Les nouveautés de votre déclaration d'impôt 2023

La contribution à l'audiovisuel public, aussi appelée redevance TV était un impôt collecté en même temps que la taxe d'habitation, auprès des ménages équipés d'au moins une télévision. Le montant de la redevance TV s'élevait à 138 euros en France métropolitaine et à 88 euros dans le reste des territoires. Cette somme servait à financer l'audiovisuel public, c'est-à-dire les chaînes de télévision et les stations de radio gérées par l'Etat. Depuis septembre 2022, vous n'avez plus à payer la redevance TV. Les contribuables dont la taxe d'habitation est mensualisée, ont été remboursés des sommes prélevées entre septembre et novembre 2022.