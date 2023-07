Prix de l'électricité : une hausse de 10% en France en août 2023

PRIX ELECTRICITE. Le tarif réglementé de l'électricité grimpe encore en France. Après une hausse de 15% en février, le prix de l'électricité va connaître une nouvelle augmentation de 10% au 1er août 2023. Engie, EDF... découvrez quel est prix du kwh chez votre fournisseur et à combien s'élèvera votre facture par mois pour l'alimentation de votre appartement ou de votre maison.

[Mise à jour du mardi 18 juin 2023 à 17h35] La fin du bouclier tarifaire se fait sentir sur vos factures. Le prix de l'électricité au tarif réglementé a bondi de 25% en l'espace de 6 mois. Après une augmentation de 15% en février 2023, le tarif de l'électricité va enregistrer une hausse supplémentaire de 10% à partir du 1er août 2023. La faute à la fin progressive du bouclier tarifaire. Ce dispositif avait été mis en place par le gouvernement au début de l'année 2022 pour faire face à la flambée des prix de l'énergie engendrée par le début de la guerre en Ukraine. Le fameux bouclier tarifaire avait alors permis à l'exécutif de geler les prix du gaz et de limiter l'augmentation du coût de l'électricité à 4%. Cependant, le conflit russo-ukrainien perdurant - entrainant dans son sillage une forte inflation des cours de l'électricité - le gouvernement est encore contraint de réduire l'ampleur du dispositif. En clair, à compter du 1er août 2023, le bouclier tarifaire ne prendra en charge que 37% de la facture des Français contre 43% à l'heure actuelle.



Quel sera le prix de l'électricité au 1er août 2023 ? kWh

Concrètement, un ménage avec une consommation moyenne d'électricité - soit 7 000 kWh (kilowattheures) par an - va voir sa facture augmenter d'environ 160 euros, passant ainsi de 1 640 euros par an à plus de 1 800 euros. Le service de conseil en énergie Hello Watt propose sur son site internet un comparatif des prix de l'électricité avant et après l'augmentation prévue en août 2023. Selon ces données, un appartement alimenté uniquement par de l'électricité, consommant 8 500 kWh par an, verra sa facture annuelle croître de 175 euros, grimpant de 1 931 à 2 106 euros. Autre exemple : pour une maison consommant 14 kWh par an, la facture annuelle passe de 2 966 euros à 3 244 euros, soit 278 euros d'augmentation.

Engie, EDF... combien allez vous payer par mois ? Prix de l'électricité

D'après les données publiées par le gouvernement sur le site Data.gouv.fr, le prix TTC du kWh va atteindre en août prochain 0,2268 euro l'unité. Afin d'estimer le montant de votre facture d'électricité vous devez donc prendre en compte cette valeur et votre consommation annuelle d'énergie. Celle-ci dépend de plusieurs facteurs liés à votre logement : taille en mètres carrés, isolation, nombre de personnes qui y vivent, nombre d'équipements électriques utilisés (lave-vaisselle, lave-linge, congélateur, plaques de cuisson, chauffe-eau etc...). Le coût de votre facture d'électricité diffère également selon votre fournisseur et l'offre à laquelle vous avez souscrit. Votre abonnement défini la puissance de votre compteur électrique, exprimée en kVa (kilovoltampère). Si vous souhaitez signer un contrat d'approvisionnement en électricité auprès d'un fournisseur ou si vous comptez en changer, n'oubliez pas de réaliser au préalable une estimation de votre consommation sur plusieurs sites gratuits prévu à cet effet.