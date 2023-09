Le prix de vos courses ne baissera pas avant 2024... au mieux

Alors que l'inflation amorce un premier ralentissement depuis presque deux ans, la situation de votre pouvoir d'achat n'est pourtant prête de s'améliorer.

Depuis quelques mois, la hausse du taux d'inflation semble ralentir. A l'échelle mondiale, la hausse des prix se stabilise à environ 7%, alors qu'elle est moins forte en France, passant de 6% en début d'année 2023 à 4,5% cet été, selon l'Insee. Or, au-delà de faire grimper vos factures, le phénomène d'inflation a également conduit les banques centrales à rehausser leurs taux d'intérêts. Une situation qui engendre mécaniquement une augmentation du coût des crédits et des prêts que vous contractez auprès de votre banque. Dès lors, vous pourriez penser qu'avec une baisse de l'inflation est de bonne augure pour votre portefeuille. Et pourtant… Non, les choses ne sont pas si simples.

Au cours de l'année 2021, alors que l'inflation montait en flèche, les banques centrales du monde entier ont quasiment toutes relevé leurs taux. Une façon pour elles d'endiguer partiellement la croissance de l'inflation. "Cependant, les banques centrales ont été surprises par l'inflation et ont donc mis du temps à réagir, pensant qu'elle était conjoncturelle et n'allait pas durer aussi longtemps", nous rappelle Eric Heyer, directeur de recherche à l'OFCE.

Les taux d'intérêts de vos prêts "risquent donc de grimper encore pendant quelques mois", explique l'économiste. D'autant que cette hausse des taux vise à ramener le niveau de l'inflation à 2%. "Et tant que ce seuil n'est pas atteint, les taux ne devraient pas baisser", précise Eric Heyer.

Par extension, le coût de vos factures ou le prix de vos courses ne va pas non plus chuter de sitôt. En effet, "trop souvent les gens confondent inflation et niveau des prix, alors que la première correspond au taux de croissance du second", rappelle le directeur de recherche à l'OFCE. Concrètement, la fin de l'inflation ne signifie donc pas que les prix vont redescendre, mais simplement qu'ils vont arrêter de croître. "Nous n'allons jamais retrouver les prix d'avant-crise, même si l'inflation retombe en dessous de 2%", conclut Eric Heyer. Ce qui soulève, selon lui, la question d'une possible "future hausse des salaires pour ajuster le pouvoir d'achat des Français au niveau des prix".