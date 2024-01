Cette taxe flambe pour 38 millions de Français en 2024, mais il est possible d'atténuer le choc

Payée par 57% de la population française, cette taxe va connaître une importante hausse en 2024. Il s'agit de la troisième augmentations successives. Néanmoins, une technique permet d'éviter un trou béant dans les finances.

Le couperet va bientôt s'abattre sur 38 millions de Français. En 2024, une taxe dont s'acquittent, chaque année, 57% de la population va fortement augmenter. Cette taxe a déjà connu une importante hausse en 2022 et en 2023. En cause, le montant de ce prélèvement obligatoire est, en partie, indexé sur le taux d'inflation annuel enregistré par l'Insee. Or, selon l'institut national des statistiques, le niveau de la hausse des prix à la consommation s'élève à 3,7% en décembre 2023.

Ainsi, le gouvernement s'autorise une légère majoration et augmente la taxe en question de 3,9% dès 2024. Il s'agit d'une des cinq plus fortes augmentations que cette taxe ait connue au cours des 40 dernières années. Et encore, le pourcentage avancé n'est qu'un minimum ! En clair, la note pourrait s'avérer bien plus salée que prévu pour des millions de Français. Tout dépend de la commune où ils résident...

En effet, cette taxe, qui augmente pour la troisième année consécutive, n'est autre que la taxe foncière. Un impôt local payé par tous les propriétaires qui possèdent au moins un bien immobilier. Toutefois, une double peine attend la plupart des propriétaires qui doivent s'acquitter de la taxe foncière en 2024. A l'augmentation de 3,9%, peut également s'ajouter une hausse des taux d'imposition votés par les communes qui encaissent la taxe foncière.

En 2023, alors que la taxe foncière avait augmenté de 7,1% dans toutes les villes de France, certaines collectivités comme Paris, Grenoble ou Troyes avaient rehaussé leur impôt local. Objectif : combler le déficit de recettes engendré par l'inflation et la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales entamée en 2018. À titre d'exemple, la ville de Paris avait alors choisi d'augmenter sa taxe foncière de 52,9%, en plus des 7,1% liés à la hausse nationale.

Pour beaucoup de communes, "la taxe foncière représente désormais 63% de leurs recettes contre seulement 30% en 2017", constate l'Association des maires de France. "En 2024, il est probable que la majorité des villes votent en faveur d'une hausse supplémentaire de la taxe foncière, au-delà de 3,9%", déplore Frédéric Zumbiehl, juriste à l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI).

Si l'augmentation de la taxe foncière semble donc inévitable, il est cependant possible d'éviter la mauvaise surprise au moment du paiement. Alors que la plupart des 38 millions de Français redevables de la taxe foncière s'en acquittent en une seule fois, il est possible de demander la mensualisation du paiement de sa taxe foncière. Cela permet d'étaler les versements sur plusieurs mois. La demande s'effectue sur le site impot.gouv.fr, dans la rubrique "paiements", puis "adhérer au prélèvement mensuel".