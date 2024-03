Voici comment trouver des billets de train à 1 euro pour visiter le sud de la France

Envie de vous joindre à la vie nocturne de Montpellier, de vous plonger dans l'histoire de Nîmes ou de profiter des plages de Sète ? Les billets de train à 1 euro de la région occitane devraient vous intéresser...

Embarquez pour un voyage inoubliable dans le sud de la France, où les paysages à couper le souffle et les trésors culturels vous attendent à chaque détour. Visitez les arènes de Nîmes, admirez la cathédrale d'Albi, profitez des plages de Sète ou flânez simplement dans les ruelles pavées de Carcassonne… L'Occitanie regorge de villages pittoresques mais aussi de villes dynamiques comme Montpellier, Toulouse ou encore Perpignan.

Les paysages entre mer et montagne sont un spectacle à ne pas manquer et, bonne nouvelle, les offres très abordables de la SNCF dans cette région permettent de les contempler à moindre coût. En effet, il est possible de parcourir l'Occitanie avec des billets de train à seulement 1 euro. Cette offre est valable toute l'année en liO train sur les lignes suivantes : Carcassonne - Quillan; Perpignan - Villefranche-Vernet-les-Bains; Marvejols - La-Bastide-St-Laurent-les-Bains; Béziers - Bédarieux - St-Chély-d'Apcher; Nîmes - Le Grau du Roi. Très prisée, cette dernière ligne vous permettra de vous rendre dans le charmant village de pêcheurs qui fait office de terminus après avoir visité la célèbre ville de Nîmes. En faisant une escapade à l'avant dernière station située à Aigues-Mortes, vous pourrez agrémenter votre voyage de la visite d'une cité médiévale avec ses tours et ses remparts.

Mais ce n'est pas tout ! Le premier week-end de chaque mois, l'offre "Un euro le week-end" donne accès à des billets à 1 euro pour voyager sur toutes les lignes liO Train de la région occitane. Une occasion rêvée pour faire des arrêts imprévus selon son temps et ses envies et d'explorer de nouvelles destinations. Cette seconde offre couvre un éventail beaucoup plus large de villes. Les prochains week-ends qui permettront d'en profiter seront ceux du 6 et 7 avril, du 4 et 5 mai et du 1er et 2 juin 2024.

Un dernier conseil pour ceux qui souhaitent voyager en toute liberté : s'équiper du pass "Rail Liberté Occitanie". Un peu plus cher, à 10 euros la journée, il permet néanmoins de voyager de manière illimitée sur l'ensemble du réseau ferroviaire d'Occitanie durant 24 heures ou plus. Il est en effet possible de payer un pass 2 jours à 20 euros, 3 jours à 30 euros... jusqu'à 6 jours. Que vous soyez résident de la région ou visiteur de passage, ce pass vous offre une flexibilité totale pour organiser votre périple.

Avec des billets à 1 euro et un pass à 10 euros, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas embarquer dans un voyage mémorable dans le sud de la France. Pour se procurer les billets, rendez-vous sur le site liO Train SNCF Occitanie, sur SNCF Connect ou dans les autres agences de voyages agréées SNCF. Les offres pouvant être présentes en quantité limitée, il est recommandé d'anticiper ses déplacements et de ne pas réserver au dernier moment.