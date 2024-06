11 millions d'épargnants vont voir leurs revenus diminuer s'ils possèdent ce livret d'épargne très connu

19 millions de ménages sont éligibles à un livret d'épargne très avantageux. Cependant, les revenus qu'ils peuvent toucher risquent de fortement diminuer.

Défiscalisés et dotés de taux d'intérêts particulièrement alléchants, les livrets d'épargne réglementée commencent à perdre de leur superbe. Avec le ralentissement progressif de l'inflation, la forte attractivité des livrets d'épargne réglementée diminue. Pourtant, depuis deux ans, sous l'effet de la hausse des prix, les taux des produits d'épargne, tels que le Livret A ou le Livret d'Épargne Populaire (LEP), ont été fortement rehaussés par le gouvernement.

Pour sa part, le LEP a connu un important succès. Actuellement, 11 millions de Français en possèdent un tandis qu'ils étaient seulement 7 millions en 2021. Cet essor du LEP s'explique par la forte augmentation de son taux d'intérêt, qui a grimpé au-dessus des 6% en 2023, alors que le niveau de l'inflation sur la même année était évalué à 5%, selon l'Insee. En effet, le LEP a pour principe d'offrir un taux d'intérêt plus important que l'inflation. En clair, ce livret d'épargne est le seul qui ne fait pas perdre d'argent à ses détenteurs, malgré le contexte de hausse générale des prix.

Le taux d'intérêt du LEP est révisé, comme celui des autres livrets d'épargne réglementé, tous les six mois : en février et en août. Il est recalculé selon le niveau de l'inflation en vigueur. Or, puisque l'inflation baisse en ce milieu d'année 2024, le taux du LEP pourrait suivre cette tendance. En théorie, le taux du LEP pourrait même tomber à 3% au 1er août prochain, ce qui représenterait une division par deux par rapport au taux de 2023. Toutefois, il est probable que le nouveau taux d'intérêt soit légèrement plus élevé.

En effet, le gouvernement fait toujours en sorte que le LEP reste attractif. En février dernier, le taux devait baisser à 4,4 %, mais il a été rehaussé à 5% par l'exécutif. Une règle fixée par arrêté stipule que le taux minimal du LEP doit être au moins supérieur de 0,5 point au taux d'intérêt du livret A, qui, lui, reste fixé à 3% au 1er août. Ainsi, le taux du LEP devrait être de 3,5% à partir de cette date.

Concrètement, avec 1 000 euros sur un LEP, un épargnant pouvait gagner jusque-là 50 euros sur une année. S'il détenait 5 800 euros sur son LEP, soit l'encours moyen de ce type de livret en France, il pouvait empocher 290 euros en un an. Avec un taux à 3,5%, le LEP ne rapportera plus que 35 euros par an à quelqu'un qui place 1 000 euros dessus et 203 euros si l'épargnant détient l'encours moyen de 5 800 euros.

Pour rappel, le LEP est destiné aux personnes modestes dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 21 393 euros. Selon la Banque de France, 8,6 millions de Français éligibles au LEP n'en ont toujours pas ouvert un.