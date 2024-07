Cette marque de vaisselle des années 70 vaut désormais de l'or - un seul plat s'arrache des centaines d'euros

Et si un trésor se trouvait dans votre grenier ? L'intérêt pour la vaisselle vintage ne fait que grimper mais une vieille marque se démarque. Clients et antiquaires en raffolent.

Après les BD, les jeux vidéo et les figurines, voilà maintenant que la vaisselle vintage vaut son pesant d'or. Chez les antiquaires, dans les braderies, les brocantes, elle est de plus en plus recherchée. Mais attention, toutes les vieilles casseroles ne se valent pas : tout dépend de la rareté et de la demande. Avec un peu de chance, vous avez un trésor chez vous.

"Je vous confirme, c'est très demandé", confie d'emblée Céline Maurice alias Miss Pagaille sur Instagram. Pour la brocanteuse aux 30 000 followers, la vaisselle vintage se vend très bien. Ces dernières années, la tendance était à la faïence, la porcelaine fleurie, mais la donne a changé. Les articles originaires des années 1960, "c'est ultra recherché. C'est coloré avec de jolies formes. Bref, c'est tendance."

Dans les magazines de déco, en ce moment, elle ne voit que ça. Elle ajoute qu'avec l'inflation, ses clients se tournent vers des produits utilitaires et pratiques. Ils recherchent du résistant : vaisselles, casseroles, cocottes. Or, une marque coche toutes les cases.

En effet, les Pyrex vendus au cœur des années 1960, 1970 correspondent totalement aux tendances actuelles. "Ça fait fureur", affirme la brocanteuse. Sur les sites de reventes Etsy et Ebay, certaines cocottes s'arrachent à plus de 250 euros ou plus. "Il faut garder une chose en tête : Pyrex est indémodable. Le fait de sortir sa gamelle du congélateur pour la glisser dans le four, ça plaît et ça plaira toujours." Et puis, avec un simple plat coloré, un joli pot et quelques fleurs, "on a une table très charmante".

Mais de nombreux facteurs peuvent faire varier le prix : si le lot est complet, en fonction de l'état de la vaisselle, sa rareté, des couleurs mais aussi d'autres petits détails. "Ce qui marche le mieux, ce sont les motifs", observe Céline Maurice. Il y a soixante ans, de nombreux produits étaient vendus avec des petits ornements : des fleurs, des cœurs, des flocons ou des formes plus abstraites. "Le must du must, ce sont les motifs types Acapulco", des motifs très colorés où figurent des fleurs et des animaux. Les articles en verre fumé sont aussi demandés. Ce sont des produits "très intéressants", "qui ont marqué leur temps" et qui "s'intègrent parfaitement dans une cuisine actuelle".

En ce moment, d'autres produits assez étonnants sont à la mode : les poêles en verre. Aujourd'hui, les poêles en téflon ont mauvaise presse. Leur revêtement serait cancérogène, d'après plusieurs études. Des Français se tournent donc vers d'autres produits et notamment les poêles en verre vintage.

Céline Maurice prévient : pour vendre de la vaisselle vintage, il faut qu'elle soit en très bon état. "La clientèle est exigeante. Des griffures et des rayures font baisser les prix. Les clients veulent du vintage comme s'il était neuf."