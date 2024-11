Tous les conducteurs vont payer 40 euros de plus pour leur assurance auto en 2025

Les conducteurs vont voir leur facture grimper d'environ 40 euros.

La France compte plus de 40 millions d'automobilistes, et tous vont être impactés par une nouvelle dépense. Cette dernière est liée à la hausse du prix de toutes les assurances prévue en 2025. On sait d'ores et déjà que les assurances habitation vont connaître une forte augmentation dès l'an prochain. L'année 2023 avait déjà vu les assurances habitation grimper de 5%, suivie d'une hausse plus marquée de 7,2% en 2024. En 2025, les prévisions du cabinet Facts & Figures annoncent une hausse encore plus conséquente, comprise entre 10 et 12%, pouvant même atteindre 15% pour les maisons individuelles et les pavillons.

Or, dans ce contexte d'inflation généralisée, les assurances automobiles ne sont pas épargnées. Cette augmentation touchera les millions de véhicules assurés en France, sachant que l'assurance automobile est une obligation légale pour tout propriétaire de véhicule. En 2024, les assurances automobiles ont déjà connu une hausse significative. En cause, "l'augmentation de 8,5% des coûts de réparation d'un véhicule", indique France Assureurs. Cette tendance s'explique notamment par la hausse constante du prix des pièces détachées et des véhicules en général, rappelle Nahdir Baba Arbi, consultant au cabinet Addactis.

En 2025, les experts prévoient donc un nouveau rebond des tarifs des contrats d'assurance automobile. Ces derniers devraient voir leur coût grimper entre 4 et 6%. Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, l'inflation des coûts de réparation continue de peser lourd, avec une augmentation moyenne du prix des pièces détachées particulièrement marquée. Le cabinet Facts & Figures note par exemple une hausse de 8,9% du prix des rétroviseurs, atteignant même 14,3% pour les véhicules haut de gamme.

Le coût de la main-d'œuvre participe également à cette tendance inflationniste, avec une augmentation de 6,6% en 2023, suivie d'une hausse supplémentaire de 5,8% sur les douze derniers mois jusqu'à juillet 2024. À cela s'ajoute une décision gouvernementale : l'État va augmenter la contribution "catastrophes naturelles" qui passera de 6 à 9% au 1er janvier 2025.

Cette inflation généralisée des coûts d'assurance automobile impactera significativement le budget des ménages français, qui consacrent déjà en moyenne 634 euros par an à leur assurance auto. A compter de 2025, ils devront payer 672 euros, soit 38 euros supplémentaires. Ce montant varie selon le niveau de protection choisi : une assurance au tiers coûtera en moyenne 568 euros, une assurance intermédiaire 664 euros, tandis que le prix d'une assurance tous risques s'élèvera à 816 euros annuels, en moyenne.

Qu'il s'agisse de véhicules électriques ou thermiques, les voitures récentes sont particulièrement touchées par ces augmentations, leur coût d'assurance étant généralement plus élevé en raison de leur valeur supérieure et de leurs composants technologiques plus sophistiqués.