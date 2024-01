Classement des audiences retail 2023 : les cryptomonnaies et l'électroménager ont le vent en poupe

Ce 10 janvier, Similarweb publie son classement "Digital 100" des sites dont les audiences ont le plus cru en France en 2023.

Quels sont les sites dont le trafic a le plus augmenté en France l'année dernière ? Dans son rapport publié ce mardi, Similarweb les a identifiés au sein de cinq catégories : finances personnelles, maison et jardin, alimentaire, beauté et mode. En moyenne, la croissance la plus importante dans chaque catégorie avoisine +150% de trafic sur un an. Seule exception, la section finance personnelle où la plateforme de trading de cryptomonnaie Bitget enregistre une hausse de ses audiences de 313% en 2023. Trois autres sites du top 10 finances persos traitent de cryptomonnaies : Bingx en 3e position (+137%), Gate classé 4e (+128%), et Okx 5e (+115%). Gate, plateforme la plus populaire parmi celles citées, compte 227 500 visiteurs uniques mensuels en moyenne.

Côté maison, les spécialistes du petit électroménager concentrent la croissance avec trois sites au sein du top 4 : Ninja Kitchen (+166%), Tineco (+162%) et Bissell (+96%). Ils restent de petits acteurs avec 21 000 à 63 000 visiteurs uniques en moyenne par mois. Deux grands acteurs occupent néanmoins le top 20, des sites en croissance Weswing et ses canapés design à la 14e place (278 000 VU mensuels) et le spécialiste du bricolage Weldom (433 000 VU mensuels).

Au sein du top 10 alimentaire, la tendance est à la livraison de repas à cuisiner avec trois acteurs : Les Commis (+56%), Hello Fresh (+44%) et Jow (+40%). Hello Fresh, classé 6e, domine ces acteurs avec 359 000 visiteurs uniques en moyenne par mois en 2023. Parmi les géants de la GMS, seuls deux apparaissent au sein du classement : Carrefour 18e (+11%) et Intermarché 19e (+11%) avec 4,9 millions et 1,7 million de visiteurs uniques par mois respectivement.

L'éco-responsabilité plébiscitée

Dans la catégorie beauté, on notera la forte présence des sites de produits de soin avec le spécialiste des soins coréens Stylevana (+146%) puis la parapharmacie en ligne Boticinal (+91%) qui occupent les deux premières places. Deux marques incarnent aussi cette tendance : The Ordinary (+57%) et ses soins concentrés à la quatrième place et Caudalie (+32%) qui clôture le top 10. Fait intéressant, deux spécialistes des produits pour les ongles prennent position au sein du top : Ongle24 (+49%) et Manucurist (33%).

Pour la mode, Kiabi est à la 3e position (+134%), Skechers est classé 4e (+119%) et NA-KD 5e (+114%). Le plus grand acteur du top 20 est la marque Stradivarius (13e) du groupe Inditex, qui enregistre une hausse de trafic de 61% et 4,1 millions de visiteurs uniques par mois en 2023.

A noter, les sites prônant une consommation responsable continuent de croître dans chacune des catégories e-commerce. A la troisième place de la catégorie maison, Youzd (+130%) propose de l'ameublement d'occasion, dans l'alimentaire l'épicerie bio en ligne la fourche (+48%) est classée 5e, les shampoings et savons sans plastique d'unbottled (+80%) occupent le 3e rang côté beauté, et pour l'habillement la marque de culottes menstruelles Sisters Republic (+135%) arrive à la deuxième place.