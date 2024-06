Shoptalk Europe : les pro du retail au salon des merveilles

Ce 3 juin le salon Shoptalk Europe ouvrait ses portes à Barcelone pour son édition 2024. Musique électro, gadgets, goudies, restaurants, néons… L'occasion d'en mettre plein les yeux aux visiteurs.

L'accueil à Fira Grand Via en fanfare annonçait la couleur. Shoptalk Europe, le salon de l'innovation et de la transformation digitale du retail, a débuté ce lundi 3 juin à Barcelone et les festivités étaient à la hauteur de sa réputation. Saxophone, trompette, guitare… Avant même de scanner son badge, le public est accueilli par des musiciens. Impossible pour deux-trois quinquagénaires de ne pas se dandiner sur le rythme des musiques.

Une fois les portes passées, le visiteur est plongé dans un couloir aux murs tout en courbes, des stroboscopes suivent le rythme de la musique électro et accompagnent sa traversée. Il n'est que 10h30 et nous en oublierions presque la raison de notre venue. Lors de la conférence d'ouverture, Sophie Wawro, global president de Shoptalk et Rebecca Bemhena, VP content, annoncent le thème de cette édition 2024 : Wonderland. Tout s'explique. Le parc des expositions Fira Gran Via est décoré de néons roses, de motifs elliptiques et de références au roman de Lewis Carroll. "The Spade", "The labyrinth lounge", "Eat me", Drink me", une réelle immersion. Nombreux sont les visiteurs à prendre des photos de l'atmosphère. Mais Shoptalk ne s'arrête pas là pour séduire ses invités.

Entrée du salon Shoptalk Europe 204. © JDN

11h30. Beaucoup sont restés écouter l'interview de Simone Domici, CEO de Kiko Milano, dans la grande salle de conférence. Les allées du hall sont clairsemées, c'est au stand "The Emporium" que les professionnels sont les plus nombreux. Le monde attirant le monde, les invités se bousculent pour tenter d'attraper le dernier sweat-shirt Shoptalk ou la crème solaire "invisible" d'e.f.l Comestics. Le salon a mis à disposition un magasin où chaque visiteur peut emporter cinq produits gratuitement. "Attention, réfléchis bien, ils réapprovisionnent le stand chaque jour avec de nouveaux produits", met en garde une jeune femme en s'adressant à sa collègue. Bien que rôdés aux tactiques commerciales, les retailers restent des consommateurs.

Stand The Emporium de Shoptalk. Les visiteurs emporter cinq produits de leur choix gratuitement. © JDN

Allier technologie et plaisir

13h00. Avant que ne démarre la première session des Meetup, emblématique rendez vous de networking en 15 minutes, les retailers et prestataires déambulent entre les stand de Mastercard, Algolia ou encore ZEOS. Côté innovation, Shoptalk fait aussi des démonstration avec un casque qui détecte, à l'aide de capteurs, l'activité des ondes cérébrales de l'utilisateur. Très utile pour remplir une pinte de bière. Car oui, le salon a dédié un stand d'alcool à un jeu de concentration : quand l'appareil détecte que le joueur n'est plus concentré, la tireuse à bière cesse de remplir la pinte. Un défi qu'une dizaine de professionnels sont venus relever après le déjeuner. Le JDN s'est vu obligé de tester la technologie. Résultat ? Pinte à deux tiers remplie, niveau intermédiaire. Difficile de rester concentré quand quelques curieux scrutent le score en commentant. Mais c'est un bon moyen de networker, une fois la pinte dans les mains les professionnels discutent autour des tables disposées autour.

Joueur se servant une pinte à l'aide du casque connecté sur un stand de Shoptalk. © JDN

Globalement Shoptalk sait recevoir. Poke Bowl, tapas, mezze, nourriture frite… A 15h30, les neuf stands de nourriture gratuite à disposition des visiteurs ferment alors que les professionnels vont écouter Giorgio Busnelli, VP biens de consommation chez Amazon, ou bien Arianne Parisi, CDO chez JD Group.

A 17h45, la société française Veesual remporte le prix de la start-up décerné par Shoptalk. Dans le même temps, des serveurs passent dans les allées pour servir l'apéro avec des plateaux garnis de coupes de vin pétillant, saumon marinés, mini-burgers et autres canapés. "Vous devriez goûter ces chips, elles sont à la truffe en réalité", conseille le CTO d'une entreprise aux autres professionnels autour de table. La nourriture devient un sujet de conversation au sein de l'espace "Meeting Lounge". Une stratégie qui semble gagnante pour le salon qui doit encore fidéliser son public.

Une première journée en guise d'amuse-bouche avant la soirée "ready to disco" de Shoptalk, animé par le groupe Sister Sledge et Sledgendary.