Zara et Shein gagnent du terrain sur la beauté en ligne

Dans une étude publiée ce 20 juin, Foxintelligence fait état des tendances e-commerce au mois de mai 2024.

Les ventes e-commerce en Europe ont progressé de 6% en valeur et de 12% en volume sur un an en mai 2024, selon le dernier rapport de Foxintelligence. Des taux de croissance légèrement supérieurs au mois précédent. Si les ventes e-commerce continuent de progresser, la catégorie mode perd encore des parts de marché par rapport à la même période l'année dernière. A l'inverse, bien que beaucoup moins importante (de 6 à 8% des ventes en ligne), la beauté tire la croissance de la totalité des pays européens. De quoi, donner des idées aux géants de la mode qui se diversifient dans les produits de soins, cosmétiques ou parfums.

© Foxintelligence

La beauté moteur de croissance

APC, Rabanne, H&M, Shein… Nombreuses sont les marques à vouloir exploiter le filon de la beauté ces dernières années. Si bien qu'entre le 1er janvier et le 12 mai dernier, Shein a représenté 5,3% des ventes e-commerce de produits de beauté en France, soit une progression de 1,6 point par rapport à la même période en 2023. Selon les données de Foxintelligence, Shein est le 12e retailer en ligne en valeur sur la catégorie cosmétique sur la période. Pour rappel, le géant chinois a lancé sa marque de cosmétique "Sheglam" en 2021. C'est aux Pays-Bas et au Royaume-Uni que la gamme a le plus de succès, représentant 7% des ventes depuis le début de l'année jusqu'au 12 mai.

© Foxintelligence

Même stratégie chez Zara qui avait déjà lancé une sélection de parfums quelques années auparavant, mais qui a renforcé sa catégorie beauté avec une offre de maquillage en 2021 et des produits capillaires fin 2023. En revanche, ses parts de marché sont moins conséquentes. Les ventes de produits de beauté chez Zara représentent 1,6% (+0,1 point) de la catégorie beauté entre le 1er janvier et le 12 mai en France. Des performances qui hissent Zara à la 16e place des retailers en ligne sur la catégorie parfums sur la période. A noter, qu'en Espagne Shein et Zara intègrent le top 10 sur leur catégorie respective, cosmétiques et parfums.