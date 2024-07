E-commerce : Temu et Vinted consolident leur assise en Europe, avant l'arrivée de TikTok Shop

Dans son baromètre mensuel publié ce 16 juillet, Foxintelligence partage le classement des marketplaces avec le plus de ventes dans sept pays européens.

Les ventes e-commerce en Europe ont progressé de 6% en valeur et de 12% en volume sur un an en juin selon le dernier rapport de Foxintelligence. Un chiffre d'affaires dont 40% est généré par les marketplaces.

En l'espace de quelques mois, l'arrivée de nouvelles places de marché à l'image de Temu et TikTok Shop a rebattu les cartes. Assez pour faire vaciller les géants Amazon, Ebay et Zalando ? Foxintelligence partage le top cinq des marketplaces avec le plus de ventes sur les douze derniers mois. Résultat : Amazon n'est pas prêt à rendre sa couronne. Le géant américain occupe la première place du top cinq en Belgique, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Elle est la seule plateforme à être présente dans la totalité des classements des sept pays européens observés.

© Foxintelligence

Bien que moins bien classé, le Lituanien Vinted n'est pas en reste. Il est présent au sein de six tops sur sept. C'est en France que la plateforme au logo bleu et blanc a la plus importante part de marché, juste derrière Amazon. Fait intéressant : trois des cinq plus grosses marketplaces en France sont des spécialistes de la seconde main (Vinted, Leboncoin et Back Market).

De son côté, Temu, s'est positionné en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays Bas et au Royaume-Uni. La place de marché chinoise décroche la deuxième place au pays des tulipes. Celui-ci est depuis longtemps spécialiste des enseignes discount avec Action ou encore Hema. Un second nouvel arrivant chinois, TikTok Shop, est également présent dans le classement au Royaume-Uni. Son incursion sur ce marché a fini par rencontrer le succès, à en croire les chiffres de Foxintelligence.

La place de marché du réseau social devait être lancée en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et en Irlande dès ce mois de juillet, mais la société mère a reporté le projet. Elle se concentre sur son expansion aux Etats-Unis où la plateforme est menacée d'interdiction. Il faudra donc attendre l'année prochaine pour espérer voir TikTok Shop s'affirmer dans le classement dans le reste de l'Europe.