Info JDN : IAn, l'IA générative de Notify, est prévue pour la fin de l'année

La future IA de la scale-up doit augmenter les performances de ses algorithmes de recommandation en prenant en charge les données non structurées.

La solution d'orchestration CRM Notify fait sa rentrée sur les chapeaux de roues selon les confidences faites au JDN. Un peu plus d'un an après avoir levé 1,5 million d'euros, la scale-up annonce le développement de sa propre IA générative. Baptisée IAn, cette IA générative vise à augmenter les performances de ses algorithmes de recommandation.

"Notify a toujours fait de l'IA avec des modèles alliant machine et deep learning", tient à préciser Ous Ouzzani, DG de Notify. En revanche, le chantier d'une IA générative multi-tech a commencé fin 2023 chez Notify. Mais à quoi est destinée cette IA ? IAn a deux objectifs. Le premier, presque commercial, est de rendre la plateforme et sa technologie plus tangibles pour l'utilisateur. "Il fallait que nous matérialisions notre IA, que le client puisse la voir en action et pas seulement ses résultats", expose le DG. Ainsi l'IA générative pourra expliquer le résonnement des algorithmes de Notify pour renforcer la confiance.

Multiplier les sources de données

Au-delà de l'expérience utilisateur, IAn doit surtout renforcer le cœur de la technologie de Notify. "Nous ne voulions pas intégrer des LLM pour de l'IA conversationnelle à but client mais plutôt utiliser la puissance des LLM en interne, notamment leur capacité quasiment infinie à recevoir des données en entrant, et les intégrer dans nos algos pour améliorer les recommandations", détaille Ous Ouzzani. En effet, les algorithmes de Notify prédisent, à partir d'un certain nombre de données, les comportements des consommateurs : s'ils sont en déplacement, s'ils consultent leurs mails depuis leur téléphone en fin de journée, s'ils vont être particulièrement sensible à une promotion sur cette catégorie de produit…

L'enjeu pour anticiper tous ces comportements est d'avoir assez de données. Sur ce point précis l'IA générative ouvre le champ des possibles. En plus de multiplier les sources de données intégrables, les LLM permettent de lire des données non exploitables jusqu'ici. Ainsi, IAn pourra lire des data non structurées, comme des articles de presse ou des vidéos sur les réseaux sociaux, pour ensuite les transmettre aux algorithmes de prédiction. "Quand nous avons vécu un été comme le nôtre avec les élections, les JO, la météo…, il est certain que nos algos de prédiction ont besoin de données contextuelles, affirme le DG de la scale-up. S'ils sont nourris de sources sans contexte, ils peuvent considérer cet été comme étant une référence normale".

Conjuguant principalement les LLM de Meta et OpenAI, l'intégration de IAn promet donc d'augmenter les performances des algorithmes de Notify. Cependant lorsque l'on aborde la question des objectifs, Ous Ouzzani botte en touche : "Le seul objectif est de continuer à mieux performer, affirme-t-il. Et le seul moyen d'être meilleur que soi-même, c'est d'avoir davantage de données et pour cela l'IA générative va être un game changer".

Après un an de développement IAn devrait être disponible à la fin de l'année 2024 sur la plateforme Notify. "La problématique est que nous enrichissons un produit déjà déployé auprès de clients, dont certains ont des spécificités, explique le DG. Il faut que l'interface puissent être mise à jour pour tout le monde en même temps".