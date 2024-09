Au 2e trimestre, l'e-commerce de produits renoue (enfin) avec la croissance en France

Dans son bilan trimestriel du e-commerce publié ce 17 septembre, la Fevad révèle que le chiffre d'affaires des ventes en ligne atteint 42,7 milliards d'euros au 2ème trimestre 2024.

Les e-commerçants peuvent avoir le sourire : pour la première fois depuis la montée de l'inflation en 2022, la croissance des ventes en ligne n'est plus un simple mécanisme de hausse des prix mais s'accompagne d'une reprise de la consommation.

Le chiffre d'affaires du e-commerce atteint 42,7 milliards d'euros en France au 2e trimestre 2024 selon le bilan de la Fevad, en croissance de 8,4% sur un an. De leur côté, les commandes internet ont progressé de 9,3% par rapport au 2e trimestre 2023 pour atteindre 625 millions de transactions. Le panier moyen, quant à lui, stagne à 68 euros.

Autre fait marquant, alors que jusqu'ici la croissance était exclusivement tirée par les services, les produits renouent avec la croissance. Après une timide hausse de 1% au 1er trimestre, les ventes de produits bondissent de 5% au 2e trimestre 2024. La reprise de la consommation se confirme avec un volume de commandes de produits en hausse de 10,7%. En parallèle, les services restent dynamiques : +10,5% sur un an. De quoi attirer de nouveaux entrants sur le marché. Par rapport à l'année précédente, la Fevad enregistre 13 000 sites marchands supplémentaires, soit +9%.

La reine de beauté du e-commerce

La beauté en ligne reste la grande gagnante du e-commerce au 2e trimestre 2024 avec une progression de 8% du CA des entreprises du panel iCE 100. Avec une croissance moins impressionnante mais des volumes plus importants, les produits de grande consommation (PGC) continuent de se digitaliser avec des ventes en hausse de 1,2%.

Les sites de mode et high tech du panel continuent de diminuer mais à un rythme plus lent : -1%, vs -2 et -4% au T1. Les meilleurs élèves dans la mode en ligne sont Nike, H&M et Zara, selon le Wordpanel de Kantar. Ils ont été particulièrement performants sur l'ensemble du semestre, challengeant le top 3 composé d'Amazon, Vinted et Zalando. En revanche, l'univers de la maison reste très morose d'après la Fevad. L'entrée de Temu dans le top 10 des sites en dépenses au 1er semestre, fragilise les acteurs de la maison, analyse Kantar. Le champion chinois a capté 3,7 millions de clients sur les six premiers mois de l'année avec une dépense moyenne par commande de 31 euros, soit 20 euros de plus que son homologue Aliexpress.