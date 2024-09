Ventes de fournitures scolaire : l'e-commerce fait aussi sa rentrée

Dans une étude publiée ce 19 septembre, Foxintelligence fait état des tendances e-commerce pendant l'été.

Cartable, cahier, règle, stylos… Comme chaque année pendant les mois d'été, les rayons de supermarchés ont été envahis de fournitures scolaires. Mais cette frénésie d'achat pour la rentrée profite-t-elle également au e-commerce ? Dans son baromètre mensuel, Foxintelligence nous donne une idée de la réponse.

Le nombre d'e-shopper français à avoir acheté un cartable en ligne entre juin et août 2024 a augmenté de 16% par rapport à la même période l'année dernière. Mécaniquement, les ventes e-commerce de cartable sont en hausse de 20% sur un an. En revanche, malgré l'inflation et la tendance des achats responsables, la part de la seconde main recule. Bien qu'il soit deux fois moins cher, le cartable d'occasion a représenté 25% des achats contre 28% pendant l'été 2023. Un recul à mettre en perspective : la proportion reste importante au regard des 11% de part de marché de l'occasion sur l'e-commerce au global.

© Foxintelligence

Au-delà des fournitures scolaires, l'e-commerce européen a connu en août des taux de croissance similaires à ceux du mois de juin et avril. Ainsi, les ventes en ligne ont crû de 6% en valeur et de 13% en volume sur un an. Les dépenses se sont principalement concentrées sur les achats mode, high tech et alimentaire. Toutefois la croissance est surtout tirée par le sport, la beauté et le bricolage. En effet, ces dernières sont les seules catégories à grignoter des parts de marché sur la totalité des cinq pays européens du panel Foxintelligence.