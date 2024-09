Livraison : les pratiques du top e-commerce français en 2024

Le cabinet de conseil ColisConsult a passé au crible la politique de livraison de 518 sites e-commerce en mai 2024. Etat des lieux des principales tendances.

Avec des coûts de transports routiers en hausse de 6,3% en 2023 et des consommateurs plombés par l'inflation, les e-commerçants doivent trouver le juste milieu entre attractivité et rentabilité. Un travail d'équilibriste sur lequel s'est penché ColisConsult. Le cabinet de conseil a examiné 518 sites qui correspondent au "palmarès des meilleurs sites 2024" de Capital et Statista. Ce dernier s'appuie sur 50 critères généraux (ergonomie du site, performances…).

Selon son étude, 64% des 518 marchands proposent les retours gratuits en 2024, une augmentation notable par rapport à 2022 quand ils n'étaient que 36%. En revanche, les sites ne sont qu'une minorité, 23, à proposer la livraison gratuite à domicile. Parmi eux, Gerard Darel, UGG ou encore Mr Bricolage.

© ColisConsult

Autre enseignement : le seuil de livraison offerte en point relais a crû de 9 euros par rapport à 2022, pour atteindre 68 euros. Une progression non négligeable qui témoigne de la popularité des points relais selon Matthieu Erly, consultant et auteur de l'étude de chez ColisConsult : "Nous observons une progression des points relais et cela permet aux commerçants de préserver leurs marges". De fait, si le coût réel moyen d'une livraison en point relais s'élève à 3 euros, elle est facturée en moyenne 4,39 euros. A titre de comparaison, la livraison à domicile coûte 5,80 euros, ce qui se rapproche de son coût réel pour le marchand d'après ColisConsult.