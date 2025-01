NRF 2025 : quatre entreprises innovantes repérées à New York

Pour la première fois le NRF Retail's Big Show a lancé Innovators Showcase réunissant cinquante entreprises innovantes. Voici la sélection de la rédaction.

Nouveauté au NRF Retail's Big Show 2025. L'Innovators Showcase fait suite à l'Innovation Lab après sept belles années de vie. Cette vitrine s'ajoute au start-up hub, mais ici pas question de présenter des start-up peu matures, les entreprises participantes doivent être robustes. Voici nos coup de cœur parmi les cinquante entreprises sélectionnées.

Lily AI : parler le même langage

Purva Gupta, cofondatrice et CEO de Lily ai. © Bleuenn Féquant - JDN

"Un manteau en laine bleu", "un caban navy", "une veste d'hiver couleur marine"... Les e-commerçants passent à côté de ventes, simplement parce que leurs produits ne sont pas trouvables selon les termes du consommateur. C'est la barrière que promet de lever Lily ai.

La plateforme SaaS utilise l'IA générative pour enrichir les attributs produits. "Nous comblons le fossé entre la façon dont les consommateurs décrivent les produits et la façon dont les marchands en parlent", détaille la CEO Purva Gupta.

L'IA identifie les attributs recherchés par les consommateurs en combinant les données des retailers, les données publiques et les données propriétaires du e-commerçant pour envoyer ces informations à Google Ads, le moteur de recherche sur le site e-commerce ou encore les outils de recommandations.

Et les résultats sont importants : "Nous voyons des augmentations entre 3% et 25% de revenus via Google Ads, avec des chiffres similaires pour les conversions et les revenus sur site", partage Purva Gupta. Si l'entreprise travaille déjà avec des enseignes telles que Macy's ou Abercrombie, elle n'a encore aucun client en France.

G2rL : automatiser la gestion des retours

Julie Massey, VP sales & marketing chez g2rl. © Bleuenn Féquant - JDN Créé en 2020, g2rL s'est donné pour mission de simplifier la gestion des retours dans un contexte où l'e-commerce explose... et avec lui les retours. La solution est composée de trois modules qui peuvent être utilisés indépendamment :

- DecisionAI : une technologie de machine learning et l'IA pour identifier la future vie du produit en cas de retour. "Nous sommes capables de prédire en amont ce qu'il faut faire du produit et de l'acheminer automatiquement sur le bon chemin", explique Julie Massey, VP sales & marketing chez g2rl.

- Returns Management System : l'outil permet une meilleure rationalisation des actions en entrepôt lors d'un retour : réception, inspection, évaluation et décision sur l'avenir du produit. Avec toutes ces données digitalisées, un tableau de bord permet d'analyser rapidement les raisons des retours pour prévenir la fraude. Selon Julie Massey la plateforme permet de rendre plus efficace le processus tout en réduisant le personnel nécessaire.

- Recommerce : Une IA identifie les opportunités de revente d'un produit (canal de vente, prix, désirabilité...) pour en maximiser la valeur. "Historiquement, les produits retournés se vendent pour quelques centimes, rappelle Julie Massey. Avec cette technologie nous aidons à générer des revenus substantiels et plus rapidement."

Vanish Standard : revoir la valeur du conseiller de vente

Yasuaki Onozato (à droite), co-fondateur et CEO de Vanish Standard © Bleuenn Féquant - JDN Tout droit venu du Japon, la plateforme Vanish standard veut revaloriser les conseillers de ventes dans les enseignes de mode. Pour l'entreprise l'enjeu est de taille : résoudre la mauvaise rémunération des employés dans le retail donc le taux de turnover annuel atteint 30% au Japon, tout en augmentant les ventes des marques.

Vanish standard permet aux employés en magasin de créer du contenu pour les sites e-commerce des marques. Des vidéos accessibles directement depuis la fiche produit, le conseiller de vente peut ajouter des descriptions comme la taille portée sur la vidéo. "La création de contenu authentique permet aux clients de se projeter beaucoup plus facilement", estime Yasuaki Onozato, CEO de la solution.

La plateforme permet de mesurer l'engagement des clients sur ce type de contenu, et dès qu'une vente est réalisée grâce à une vidéo, le vendeur touche une commission. Yasuaki Onozato explique même que certaines marques choisissent également de faire en sorte que ces ventes comptent pour le budget du magasin, ce qui motive les managers en plus des employés. "Le contenu généré par les employés convertit 1,6 fois mieux que les photos classiques de mannequins, partage Vanish Standard. Et la lifetime value des clients qui interagissent avec ces vidéos triple".

Curated for you : comprendre ce qui inspire le client

Arin Sweeney, directrice client, et Mary Brendza, cofondatrice de Curated for you. © Bleuenn Féquant - JDN

Pour que les e-commerçants vendent mieux, Curated for you est persuadé qu'il faut comprendre ce qui inspire leurs clients. En reposant sur trois piliers, le logiciel promet de recentrer l'expérience client sur les inspirations selon une segmentation psychographique. La solution dispose d'un premier outil d'IA "discover" permettant d'identifier les dernières tendances de mode en résonnance avec le catalogue de la marque.

Cela permet à Curated for you de personnaliser le merchandising des pages produits avec une bannière où le client sélectionne une inspiration comme "french girl style" pour filtrer le contenu en gardant seulement les produits associés à cette tendance. La co-fondatrice et COO de la solution, Mary Brendza, ajoute que "les pages produits ainsi générées ont une forte valeur SEO, ce qui maximise leur visibilité dans les moteurs de recherche".

La plateforme offre également des outils de marketing pour mieux cibler les campagnes. Ainsi les données psychographiques collectées sont intégrées aux plateformes data client des marques. "Par exemple, si un client engage avec une page chic, on peut le retargeter avec des campagnes 'chic workwear', 'chic vacation wear', 'chic everyday'', illustre Mary Brendza.