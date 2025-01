Le retail physique renaît à New York avec de nouveaux concepts

Manhattan a enregistré une petite centaine d'ouvertures de magasins en 2024. En voici un aperçu après une visite dans les rues de New York.

En parallèle du "Big Show" de la NRF qui s'est déroulé du 12 au 14 janvier 2025, le JDN a arpenté les rues commerçantes de New York. Conclusion ? 2024 semble avoir été l'année de la renaissance pour le retail à Manhattan. Le cœur de la ville a retrouvé ses lettres de noblesse avec une "petite centaine" d'ouvertures et de rénovations de magasins sur l'année selon Mike Hadjadj, fondateur de I love retail. Si cela ne constitue pas un retour aux niveaux de 2019, la progression est notable.

En 2020, la pandémie du covid-19 avait poussé les magasins à déserter Manhattan avec 520 fermetures de boutiques. Les retailers ont alors tenté de retrouver les consommateurs en télétravail à Brooklyn, notamment à Williamsburg. Chanel, Hermès sont même arrivés dans le quartier en 2023. Un an plus tard, Manhattan prend sa revanche et renaît avec de nouveaux concepts. Voici trois expériences client sélectionnées par le JDN.

Le premier format de proximité de Whole Foods

Dans la section des nouveautés, la célèbre chaîne de supermarchés bio Whole Foods Market, propriété d'Amazon, a ouvert son premier magasin de proximité sur la 3e avenue dans l'Upper East Side. Si le concept est fréquent en Europe, il l'est beaucoup moins aux Etats-Unis. Dès les portes automatiques passées, la couleur est annoncée : "Welcome to your daily shop".

A gauche, les promotions du jour pour les membres Prime défilent sur un écran. A droite, Whole Foods veut ancrer son concept dans les habitudes quotidiennes de ses clients avec des messages à l'entrée et à la sortie du magasin. © Bleuenn Féquant / JDN

Le magasin a réussi la prouesse de concentrer la largeur de gamme d'un supermarché de 3500 m2 dans un espace commercial de 700m2. A en juger par l'affluence, cette expérience semble être un succès. Deux autres ouvertures de Daily Shop sont prévues en 2025 pour confirmer ce premier test.

Le très grand espace fruits et légumes, emblème de Whole Foods, qui accueille les clients une fois les portes passées. © Bleuenn Féquant / JDN

Avec ce magasin Whole Foods Market ne déroge pas à son image. En effet on note un grand rayon frais et un service de restauration qui font la spécificité de cette chaîne. Le format met aussi l'accent sur les valeurs de l'entreprise avec des messages placardés sur les murs tels que "we promote team member growth & happiness". Peu de digital en revanche, si ce n'est des écrans dans les allées pour annoncer les promotions du jour, des scanners de prix et dix caisses libre-service, contre seulement deux traditionnelles. Sans oublier la désormais célèbre option de paiement par reconnaissance palmaire.

Les nouveaux arrivants dans le commerce physique

La section dédiée aux hommes au 3e étage du magasin. © Bleuenn Féquant / JDN

Si Dior beauté a ouvert son premier magasin entièrement dédié au parfum, le flagship de Skims, la marque de lingerie de Kim Kardashian, était sûrement l'ouverture la plus attendue de l'année. Pour son premier magasin physique, la marque a vu grand avec trois étages dédiés sur la 5e avenue. Avec une statue de femme nue aux lignes réalistes et des mannequins de couleurs et de morphologies diverses, la griffe tamponne son identité inclusive dans chaque détail. Ironiquement, seuls les mannequins masculins restent cantonnés à une silhouette athlétique stéréotypée.

Des QR codes sont placés à travers le magasin pour réserver des cabines d'essayage tout en continuant son shopping. Une bonne idée à retenir ? Les ascenseurs du magasin dont les portes sont recouvertes de miroirs pour les rendre à la fois esthétiques et utiles.

A gauche, le merchandising épuré et la diversité des mannequins féminins. A droite, véritable emblème du magasin visible depuis l'extérieur, l'immense statue représente l'inclusivité avec un corps féminin sans artifices. © Bleuenn Féquant / JDN

L'enseigne baigne dans un design épuré, avec des murs blancs et des lignes arrondies, tant au niveau des ouvertures que du mobilier. Un contraste saisissant avec le flagship de Victoria's Secret situé juste en face, où règnent le noir et le marbre du sol au plafond.

Un magasin tourné vers la pub

Dernier magasin de la sélection : la rénovation du flagship de Foot Locker entre la 6e et la 7e avenue à Midtown. Dès l'entrée, l'escalator surmonté d'un écran géant donne le ton. En effet, les écrans se retrouvent ensuite tout au long du parcours. Des publicités pour Adidas, Nike ou Ugg y tournent en boucle rappelant les iconiques façades sur Times Square.

Une colonne de chaussures Nike accompagnée d'un grand écran où défile une publicité. © Bleuenn Féquant / JDN

Contrairement aux magasins traditionnels de l'enseigne, le flagship se détache de son ADN sportif avec l'arrivée de marques comme Ugg, Crocs ou Timberland, très mises en avant dans ce nouveau concept.

Une vitrine pour monter la personnalisation avec des lacets et des pin's. © Bleuenn Féquant / JDN

Le parcours d'achat est repensé, tout comme le dernier magasin Foot Locker ouvert à Paris en juin 2024. Les espaces s'organisent avec des corners de marques et des présentoirs mobiles pour favoriser la découverte. L'accent est aussi mis sur la personnalisation avec un comptoir pour customiser ses chaussures avec différents lacets ou des pin's à accrocher sur la basket.

A noter que parmi les nouvelles adresses de shopping, Manhattan pourra bientôt compter Le Printemps, qui inaugurera son premier grand magasin américain à Wall Street le 6 mars 2025. Cocorico.