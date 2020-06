AI Paris Awards : l'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 2 juillet

L'événement célébrera la start-up la plus audacieuse et la plus innovante. Un prix spécial sera également remis par le jury pour récompenser un projet de nature sociétal tourné vers le bien commun.

Organisé dans le cadre d'AI Paris les 14 et 15 septembre prochains, les AI Paris Awards se tiennent pour la deuxième année consécutive. Objectif de ces trophées : récompenser la start-up qui sera considérée la plus audacieuse et la plus innovante tant d'un point de vue technologique qu'économique. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au lundi 2 juillet à minuit (dossier de candidature téléchargeable sur le site d'AI Paris).

Trois finalistes seront sélectionnés par un jury, dont le JDN fait partie, composé à la fois de profils techniques et business. Quatre critères seront principalement pris en compte : la capacité d'innovation, la performance économique, le degré de maturité du projet, et les bénéfices pour les utilisateurs. Ces finalistes auront l'opportunité de défendre leur projet sur scène à l'occasion d'AI Paris. Le lauréat sera élu en direct par le public. Le trophée sera remis dans la foulée.

Un article sur la start-up gagnante sera publié dans le JDN. Le lauréat bénéficiera aussi d'un espace dédié sur le Village Startups d'AI Paris 2021.

ReciTal primé en 2019

Un prix spécial "AI for good" sera également décerné par le jury. Il viendra couronner un projet de nature sociétal tourné vers le bien commun. "Dans un contexte de crise sanitaire, une attention particulière sera évidemment portée aux dossiers axés sur les domaines de la santé", précise AI Paris.

En 2019, c'est le française ReciTal qui avait remporté l'AI Paris Award de la meilleure start-up. Experte en traitement automatique du langage, cette société parisienne commercialise deux produits : une solution (baptisée Quieto) automatisant le traitement des emails, et un assistant intelligent (Genius) taillé pour répondre à des questions en analysant des volumes massifs de documents. ReciTal adosse son infrastructure de traitement automatique du langage à des modèles de deep learning.

Quant au prix spécial AI for good, il a été remis en 2019 à Bodyguard, une plateforme conçue pour protéger les internautes et les entreprises du cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux.