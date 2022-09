RStudio, en tête des studios d'IA les plus utilisés

L'outil open source se hisse en première position des environnements de data science les plus utilisés. Un classement issu du baromètre State of Data Science 2022 publié par l'éditeur Anaconda.

RStudio se classe en tête des studios de machine learning les plus utilisés. Dixit le baromètre State Of Data Science 2022 dressé par Anaconda, éditeur de la star des distributions Python du même nom. 33% des répondants affirment avoir recours à l'outil de data science open source.

La solution est suivie par Azure ML Studio, Google AI Platform et SAS qui totalisent chacun 20% des suffrages. AWS SageMaker suit le trio (15%). IBM Watson Studio arrive loin derrière avec 11% des voix.

Méthodologie : l'édition 2022 du baromètre State Of Data Science s'appuie sur une étude réalisée auprès de près de 3 500 professionnels informatiques issus de la communauté open source Anaconda et originaire de 133 pays. Une enquête effectuée entre le 25 avril et le 14 mai 2022.