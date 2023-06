L'entreprise Jacquart et Fils victime d'une cyberattaque

Le groupe Lockbit continue ses cyberattaques et personne n'est à l'abri, même pas les fabricants de literie français.

La revendication de la cyberattaque est tombée à 11h29 UTC soit 13h29 heure de Paris ce mardi 6 juin 2023. La victime du jour des cybercriminels du groupe Lockbit est Jacquart et Fils. La société, créée en 1949, possède trois sites de production sur lesquels se répartissent 165 employés. Elle est la 5e plus grande entreprise de literie de France, avec un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en 2018.

Pour le moment, nous n'avons eu accès qu'à un échantillon de documents volés. Ce sont des documents commerciaux, financiers et comptables. Parmi eux se trouve par exemple un accord de marque avec une compagnie française et un accord commercial avec une grande marketplace, le plus inquiétant étant les documents comptables.

Pour le moment, on trouve un extrait de suivi de trésorerie, et un tableau montrant les marges nettes que la compagnie Jacquart réalise. Selon le mode opératoire de Lockbit, la publication de cet échantillon signifie que les cybercriminels donnent 20 jours à la marque pour payer une rançon d'un montant inconnu, menaçant sinon de rendre publics l'ensemble des documents volés.